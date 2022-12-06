Депутаты Магнитогорска сохранили льготы для детей

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) пролонгировали на 2023 год льготы по плате за обучение детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры.

Решено, как и ранее, освободить от платы за обучение в размере 100 процентов: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; и детей-инвалидов.

Освободить от платы за обучение в размере 50 процентов: детей, являющихся лауреатами конкурсов, активными участниками городских мероприятий; детей из неполных (состоящих из одного родителя) малообеспеченных семей; детей из многодетных малообеспеченных семей; детей из малообеспеченных семей, в которых один или оба родителя – инвалиды.

Комментируя принятое единогласно решение, председатель Собрания Александр Морозов уточнил, что в следующем году сохранятся все существующие льготы для разных категорий населения.