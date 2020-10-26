Депутаты одобрили поправки в закон «О бюджетном процессе в Челябинской области»

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам одобрили изменения в региональный закон «О бюджетном процессе в Челябинской области».

Соответствующее решение принято на первом в седьмом созыве заседании комитета.

Поправками действующий закон «О бюджетном процессе в Челябинской области» приводится в соответствие с принятыми в июле 2020 года изменениями Бюджетного кодекса РФ.

Согласно изменениям, дополняются полномочия правительства области, в том числе новое полномочие по установлению порядка предоставления субсидий в целях обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере.

Кроме того, областной кабмин будет наделен полномочиями по определению случаев и порядка принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, субсидий, а также грантов в форме субсидий иным некоммерческим организациям, из областного бюджета на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Как отметил председатель комитета по бюджету и налогам, первый заместитель председателя Законодательного собрания области Александр Лазарев, устанавливается дополнительное основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете.

«Это может относится к случаям организации централизованных закупок», - пояснил Александр Лазарев.

Присутствующий на комитете председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш высказал уверенность, что эта норма достаточно своевременная и ее введение позволит повысить оперативность в принятии важнейших решений в социальной сфере, в сфере здравоохранения, учитывая сложившуюся ситуацию.

Законопроект был одобрен депутатами и рекомендован к принятию в первом и в третьем чтениях, миную процедуру второго чтения, на заседании Законодательного собрания, которое состоится 29 октября.