Для предпринимателей Челябинской области открыта горячая линия и проводят вебинар по мобилизации

В Челябинской области начала работу региональная горячая линия для предпринимателей по вопросам ведения бизнеса в условиях частичной мобилизации. Кроме того, в четверг пройдет бесплатный вебинар, в ходе которого дадут ответы на актуальные вопросы.

Предприниматели могут адресовать свои вопросы по специалистам центра «Мой бизнес» по номеру 8 800 350 24 74. Горячая линия работает в будни - с девяти до 20 часов.

«В сложившейся ситуации очень важно оказать информационную поддержку нашим предпринимателям. Мы готовы в индивидуальном порядке подключаться к решению вопросов нашего бизнеса, – прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. - Вопросы уже поступают, в основном они касаются возможности бронирования узких специалистов предприятий».

Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами можно на сайте министерства.

Также специалисты института развития проводят консультации по действующим мерам поддержки.

В четверг, 29 сентября, состоится бесплатный вебинар «Всё о мобилизации: что делать с бизнесом и сотрудниками» (в 15 часов по московскому времени).

Участникам расскажут, как отсрочить призыв сотрудника или руководителя, что делать, если сотрудника уже призвали, что делать с бизнесом, если призвали учредителя/ИП или руководителя компании, как сохранить рабочие места и получить компенсацию от государства и как оформить замещение мобилизованных сотрудников.

Каждый участник получит срочный план действий плюс образцы необходимых документов.

Ответы на часто задаваемые вопросы в колл-центрах «122».