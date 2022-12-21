Отставка в минэкономразвития Челябинской области

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку в последний рабочий день уходящего года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Акбашеву Ирину Викторовну от замещаемой должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт», - говорится в документе.

Согласно документу, Ирина Акбашева будет уволена с государственной гражданской службы в пятницу, 30 декабря. Она покидает пост по собственной инициативе, проработав в этой должности восемь лет и почти 10 месяцев.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ирина Викторовна Акбашева родилась восьмого апреля 1959 года в городе Сатка Челябинской области. В 1981 году окончила Челябинский политехнический институт по специальности инженер –металлург, физик-химик.

Работала на комбинате «Магнезит», пройдя путь от контролера кузнечно-термических работ до заместителя начальника цеха. Имеет опыт комсомольской и партийной работы.

В 1995 году вновь вернулась на комбинат, где три года трудилась заместителем начальника планово-экономического отдела горного управления по подземным горным работам затем четыре года работала заместителем директора по стратегическому развитию предприятия ООО «Саткинский чугуноплавильный завод», 4 года - исполнительным директором ООО «Площадь эволюции».

В мае 2006 года пришла на работу в администрацию Саткинского района. Сначала была помощником главы, с июня 2008 года по март 2014 года - заместитель главы района по экономике и стратегическому развитию. Накануне своего 55-летия, седьмого апреля 2014 года, была назначена первым заместителем министра экономического развития Челябинской области.