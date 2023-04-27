27.04.2023
Сотрудники Аркаима проведут 50 бесплатных экскурсий по новому маршруту
27.04.2023
В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице
27.04.2023
Лучшие гармонисты Уральского округа выступят в Челябинске
27.04.2023
Ирина Гехт назвала незатратный способ позаботиться о себе
27.04.2023
На территории Челябинской области начался нерестовый период
27.04.2023
Ночь музеев 2023 в Челябинске - стали известны подробности
Назначен первый замминистра экономического развития Челябинской области
04.04.2023
Новое назначение в правительстве Челябинской области
28.10.2022
ГУ гостройнадзора Челябинской области возглавил 34-летний Кирилл Мозгалёв
11.01.2022
В филиале ПАО «Ростелеком» – новое назначение
17.08.2021
В Челябинской области назначен главный официальный борец с коррупцией в среде чиновников
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023