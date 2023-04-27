Назначен первый замминистра экономического развития Челябинской области

Первым заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Елена Раевская, ранее занимавшая пост замруководителя этого ведомства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Раевскую Елену Александровну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания – с 27 апреля 2023 года.

Напомним, в сентябре 2020 года Елена Раевская была назначена на должность заместителя министра экономического развития региона, а до этого руководила управлением инвестиционного развития ведомства.

В настоящий момент минэкономразвития региона возглавляет Наталья Лугачева (с 30 декабря 2019 года). У министра до настоящего момента был один первый заместитель - Марина Клочкова (с 19 августа 2020 года), два зама - Дмитрий Глухарев и Елена Раевская (с 15 сентября 2020 года по 26 апреля 2023 года). Одна ставка первого зама была вакантна с конца декабря 2022 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Елена Раевская родилась в Челябинске.

В 2007 году окончила обучение в Южно-Уральском государственном университете, Международный факультет, кафедра «Антикризисное управление», квалификация «Экономист-менеджер». Имеет дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».

В 2007–2010 годах работала в ОАО Банк ВТБ и Банк УРАЛСИБ в г. Москва.

С 2011 по 2017 годы- заместитель директора по развитию ИП Соболева И.Б., директор ООО «СитиТур».

В 2017 – 2019 годах – консультант управления инвестиционного развития министерства экономического развития Челябинской области.

В 2019 году была назначена начальником управления инвестиционного развития министерства.

В сентябре 2020 года - заместителем министра экономического развития Челябинской области, 27 апреля 2023 года – первым замминистра.

Фото со страницы Елены в соцсетях