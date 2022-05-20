20.05.2022
Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона
20.05.2022
Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер
20.05.2022
Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»
20.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая
20.05.2022
За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое
20.05.2022
Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита
Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года
19.05.2022
Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»
18.05.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек
16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
06.05.2022
В Челябинске открыли сезон на детской железной дороге
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022