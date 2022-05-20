Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года

В январе – апреле 2022 года пассажиры поездов дальнего следования, отправляющихся с Южно-Уральской и Свердловской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом Федеральной пассажирской компанией, АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») приобрели онлайн более 1,8 миллиона электронных проездных документов. Доля электронных билетов составила более 66 % от общего объема продаж.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, онлайн-сервисы позволяют сделать планирование путешествия очень удобным: через официальный сайт «РЖД Пассажирам» можно оформить не только билеты, в том числе в специальные купе для маломобильных граждан, но и перевозку животных, дополнительной ручной клади и багажа, а также выбрать услугу дополнительного питания.

Кроме того, пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Среди полезных функций – опция «Отслеживание билетов», которая позволяет пользователям узнавать о появившихся свободных местах – в автоматическом режиме, система пришлет пуш-уведомление, если кто-либо из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.

В приложении пассажиры также могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, онлайн-табло и ответы на часто задаваемые вопросы. За четыре месяца 2022 года через официальный сайт ОАО «РЖД» (в том числе через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам») пассажиры приобрели 1,5 миллиона электронных проездных документов, что составляет 8,2% от общего объема продаж.