Эксперты высоко оценили инвестиционные инициативы и социальные решения Алексея Текслера

Федеральные эксперты высоко оценили инвестиционные инициативы губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его социальные решения по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, Алексей Текслер озвучил инициативы по поддержке инвестиционной деятельности в регионах на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства.

Эти предложения положительно сказались на росте акций Алексея Текслера на Бирже губернаторов. Губернатор Челябинской области входит в ТОП-3 самых успешных глав регионов.

Успех Алексею Текслеру принесли и ряд ключевых решений, который был принят для недопущения распространения коронавируса в области и для стабилизации ситуации. Накануне глава региона провел совещание с социальным блоком регионального правительства, где детально разобрал текущую ситуацию с распространением ковида. Эксперты положительно оценили озвученные губернатором ключевые решения по коронавирусу.

В последнее время на федеральном уровне отмечается значительная активность губернатора Челябинской области Алексея Текслера как одного из наиболее заметных и последовательных региональных лоббистов.

«Сейчас почти все инициативы Текслера направлены на сохранение и укрепление региональных бюджетов. Для продвижения своих предложений он задействовал три самые значимые федеральные площадки, где выступал с докладами: на заседании президиума Госсовета, на парламентских слушаниях в Совете Федерации и на заседании Программной комиссии «Единой России»», - отмечает ПолитБрокер. - Текслер рассчитывает на реакцию федеральных властей, он рассчитывает на улучшение экономического положения регионов в условиях пандемии, он видит в этом возможности для Челябинской области, которую возглавляет».