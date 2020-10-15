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Алексей Текслер представил президенту предложения по поддержке инвестиционной деятельности в регионах

Экономика
Сегодня, 09:50
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил предложения по поддержке инвестиционной деятельности в регионах в рамках совещания с членами правительства Российской Федерации, которое в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин.

Алексей Текслер поддержал соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В Челябинской области завершается обсуждение пяти крупных проектов на общую сумму 24, 5 млрд рублей. Готовятся еще три крупных проекта. Область рассчитывает и на другие проекты, в том числе и регионального значения.

Губернатор доложил главе государства о том, как работает в регионах механизм инвестиционных налоговых вычетов. Президент давал поручение запустить механизм компенсации регионам духе третей выпадающих доходов по налогу на прибыль. В число получателей льготы сейчас входят участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также резидентыв промышленных кластеров.

Экономический блок правительства Челябинской области работает над расширением категорий получателей этой льготы. Дополнительно предоставить право пользования инвествычетом предлагают резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, организациям в области здравоохранения,  спорта, туризма, образования и легкой промышленности, участникам национального проекта «Экология», реализующим инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; организациям, осуществляющим расходы на создание объектов инфраструктуры и заключившим соглашения о ГЧП или концессионные соглашения, а также реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

«Регионам и инвесторам важна долгосрочность этого решения. Сейчас на федеральном уровне пока принято решение о компенсации выпадающих доходов только на 2021 год, и, конечно, инвесторам региона нужно явно видеть, что это политика не на год, а на годы вперед. Поэтому нужна отдельная строчка в федеральном бюджете. Причем сразу на три года, и дальше это продлевать», – предложил Алексей Текслер.

Еще одна инициатива – правила расчета выпадающих доходов на федеральном уровне сделать бессрочными и снять ограничения по организациям, льготы которым попадают под вычет. Кроме того, Алексей Текслер поддержал предложение о возможности брать в зачет расходы не только на приобретение оборудования, как сейчас, но и на строительство.

Также Алексей Текслер озвучил инициативу по продлению периода действия льгот для резидентов территорий опережающего развития. Определяющую роль для развития бизнеса во многих моногородах играют ТОРы и льготы, предоставляемые их резидентам. Время, когда резидент может получить наилучшие преференции, постепенно истекает для каждой ТОР. Например, период, когда новый резидент может получить льготы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, по закону всего три года с момента создания территории опережающего развития.

«В Челябинской области пять ТОРов, по двум из  них льготное время истекает в этом году и еще по двум территориям – в феврале следующего года. Такая ситуация во многих регионах. Предлагаем продлить льготный период еще на один или три года, или, как по Дальнему Востоку, сразу определить срок до 2025 года. Это решение позволит запустить новый раунд привлечение инвесторов в ТОРы моногородов», – отметил Алексей Текслер.

 

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