Фонд развития промышленности Челябинской области будет докапитализирован

Фонд развития промышленности Челябинской области получит дополнительно 200 миллионов рублей из областного бюджета, которые направят на поддержку промышленных предприятий Южного Урала в реализации их инвестпроектов, в первую очередь на финансирование программ льготных займов.

«Я принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку создания новых производств, - сообщи губернатор Алексей Текслер. - Докапитализируем региональный Фонд развития промышленности на 200 миллионов рублей. Это позволит привлечь дополнительно инвестиции, прежде всего растущим предприятиям, так называемому среднему бизнесу, в объеме около двух миллиардов рублей на проекты в сферах, связанных с обеспечением технологического суверенитета страны».

В 2022 году объем поддержки промышленного комплекса Южного Урала был увеличен в семь раз по сравнению с 2021 годом и достиг 823,7 миллиона рублей, благодаря чему предприятия региона смогли оперативно адаптироваться к происходящим изменениям, успешно нарастить выпуск или освоить производство новых видов востребованной отечественной продукции, а также привлекли в регион через различные меры поддержки почти 26 миллиардов.

«Благодаря активному содействию губернатора Алексея Текслера из областного бюджета регулярно выделяются средства на промышленные инициативы, необходимые, чтобы обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие отрасли, - прокомментировал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. - В частности, докапитализация регионального ФРП позволит быстро и эффективно реагировать на запросы бизнеса. Ведь, помимо предоставления льготных займов, Фонд занимается также поддержкой в регионе участников промышленных кластеров и реализацией национального проекта «Производительность труда», а с прошлого года помогает воплощать их проекты предприятиям, осуществляющим НИОКРы, компенсируя понесённые на них затраты».

Льготные займы ФРП по-прежнему остаются одной из самых востребованных мер господдержки. В 2022 году восемь промышленных предприятий области воспользовались финансовой поддержкой федерального Фонда на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Это позволило наладить в регионе производство экологичной упаковки, строительного стекла, твердосплавного инструмента, ведущих мостов и передних осей автомобилей, а также автокомпонентов. Региональный ФРП профинансировал девять проектов на общую сумму 221,6 миллиона рублей. На эти деньги южноуральские предприятия сейчас налаживают серийное производство устьевого нефтегазового оборудования, жаропрочных сталей и специальных сплавов, специализированных прицепов, а также внедряют цифровые решения в производство радиоэлектронного оборудования и роботизируют процессы сварки.

«Сегодня наш Фонд предлагает одну из самых широких сеток заёмных инструментов в стране, и их перечень постоянно расширяется, потому что этот инструмент действительно работает. В прошлом году объем инвестиций, привлекаемых в регион благодаря проектам, реализуемым с его помощью, составил более 19 миллиардов рублей», - констатирует директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

По его словам, в текущем году крайне востребована программа «Импортозамещение». С начала года по ней ФРП рассмотрел уже три проекта, ещё несколько сейчас в работе. У бизнеса популярна программа «Модернизация», запущенная в прошлом году фоном вместе с областным Минпромом. В прошлом году выдано четыре займа.

«В этом, с учетом упрощения требований по ней, ожидаем еще больший интерес. Наши эксперты подсчитали, что в целом рост заинтересованности производителей региона в льготных займах ФРП в прошлом году составил 235%, поэтому дополнительная финансовая поддержка из областного бюджета сейчас более, чем своевременна», - подчеркивает Казаков.

Руководитель регионального ФРП уверен, что выделенные Фонду по распоряжению губернатора дополнительные средства на поддержку промышленности помогут снизить затраты южноуральских предприятий на обновление мощностей, стимулируя их инвестиционную активность и в целом способствуя повышению конкурентоспособности региона.