16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
16.06.2023
В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных
16.06.2023
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
16.06.2023
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
16.06.2023
В Челябинске ограничили движение на улице Кузнецова
16.06.2023
На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
16.06.2023
Греф заявил о планах сделать Сбер lovemark для клиентов
16.06.2023
Сбер представил платформу для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA
15.06.2023
Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей
15.06.2023
В Сбере заявили о перспективах роста ВВП благодаря искусственному интеллекту
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023