В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера

Сбер и Правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере подготовки специалистов для информационных технологий (ИТ). Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В соответствии с соглашением стороны намерены создать условия для подготовки ИТ-специалистов и, в частности, открыть в Челябинской области кампус «Школы 21» от Сбера, которая готовит ИТ-профессионалов мирового уровня.

«В последние годы мы наблюдаем стремительный прорыв в области применения перспективных информационных технологий. Появляются новые возможности развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни, что само по себе важный фактор социального благополучия, - отметил Алексей Текслер. – Поэтому в Челябинской области мы уделяем особенное внимание подготовке специалистов для сферы ИТ, которая начинается в регионе со школьной скамьи. «Школа 21» - еще один шаг в этом направлении».

Также Сбер и Правительство Челябинской области планируют обмениваться лучшими практиками и экспертизой в ИТ, проводить совместные мероприятия в сфере ИТ-образования.

«В прошлом году Челябинская область вошла в пятёрку лучших субъектов РФ по цифровой трансформации. Мы видим, что правительство региона не останавливается на достигнутом и справедливо ставит во главу угла вопрос подготовки квалифицированных ИТ-кадров, так необходимых стране сегодня, - констатировал президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф. - Решать эту проблему помогает "Школа 21", которую мы развиваем последние годы. Мы рады, что в области поддерживают наш проект, и готовы оказать региону всемерное содействие в его реализации».