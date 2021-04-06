ГКУ проверит контракт мэрии Челябинска по строительству набережной реки Миасс

Главное контрольное управление внепланово проверит муниципальный контракт на строительство пешеходной набережной и «Сквера Искусств».

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Главного контрольного управления Челябинской области Наталья Захарова, партия «Яблоко» обратилась с данным обращением в прокуратуру, после чего надзорное ведомство направило информацию в ГКУ.

По мнению партии, за год исполнения контракта стоимость работ увеличилась с 574 миллионов рублей до 740,7 миллиона рублей.

«Рассмотрев обращение ЧРО ПП РОДП «Яблоко», перенаправленное в адрес ГКУ Челябинской области письмом прокуратуры Челябинска, содержащее информацию о признаках нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при исполнении контракта на строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до улицы Пушкина и «Сквера Искусств» на сумму 574 миллиона 84 тысячи 535 рублей, сообщаем, что внеплановая проверка в отношении Комитета дорожного хозяйства Челябинска будет назначена во II полугодии 2021 года», - говорится в ответном письме ГКУ партии «Яблоко».

Подрядчиком, ответственным за строительство пешеходной набережной и «Сквера Искусств», является ООО «Урал-сервис-групп». При этом компания буквально «запорола» создание набережной.

28 января 2021 года мэр Челябинска Наталья Котова озвучила, что в 2020 году контракт не был исполнен. Компании были выставлены штрафные санкции. По словам градоначальницы, сумма штрафа составляет 2,2 миллиона рублей.

Сейчас идет процедура передачи строительной площадки компанией «Урал-Сервис-Групп» новому подрядчику. Как ранее сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, новый контракт заключат на этой неделе.