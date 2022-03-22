22.03.2022
Челябинские полицейские уничтожили вещественные доказательства
22.03.2022
Глава Челябинска отчиталась о работе мэрии за прошлый год
22.03.2022
Военная прокуратура Челябинского гарнизона поможет призывникам добиваться справедливости
22.03.2022
В России на 40% подорожает детское питание и не только: о росте цен предупредили Nestle и Unilever
22.03.2022
Влюбленные зарезали друг друга
22.03.2022
«Детский мир» обязали заморозить цены на одежду и обувь
Глава Челябинска отчиталась о работе мэрии за прошлый год
22.03.2022
Курчатовский район Челябинска к весеннему паводку готов
21.03.2022
Лето не за горами: челябинские клумбы расцветут к первому июня
21.03.2022
Наталья Котова выступила с предложением о моратории на снос востребованных у челябинцев киосков
21.03.2022
Наталья Котова заявила, что к 9 Мая Челябинск обязательно должен стать чистым
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022