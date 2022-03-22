Глава Челябинска отчиталась о работе мэрии за прошлый год

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 22 марта, отчиталась перед депутатами гордумы о результатах работы мэрии за 2021 год. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Наталья Котова назвала основные достижения прошедшего года и проблемы, с которыми пришлось столкнуться мэрии во второй пандемийный год.

По словам мэра, бюджет города на конец 2021 года составил 47,3 млрд. руб., расходы – 48,4 млрд. руб. Налоговые доходы в городской бюджет выросли за год на 12,1 %. Свыше 40 % налогов принесли компании малого и среднего бизнеса.

Бюджет сохранил свою социальную направленность: 70% расходов было направлено на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, развитие физической культуры и спорта, отметила Наталья Котова.