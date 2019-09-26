«Григорьевские сады» раскинутся на 120 гектаров

В Челябинской области возрождается промышленное садоводство. Уже в этом году площадь садов и ягодников в «Григорьевских садах» составит более 120 гектаров, а бюджетная поддержка на закладку многолетних насаждений достигнет рекордных 64 миллионов рублей.

С работой фермерского хозяйства, известного как «Григорьевские сады», ознакомился министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. Вместо заросших полей в деревне Григорьевка теперь шпалерные яблоневые и грушевые посадки, ягодники. Общая площадь посадок в этом году превысит 100 гектаров. Но задача не только увеличить площадь, но и выйти на максимальную продуктивность.

Закладка Григорьевских садов началась в 2015 году и к 2018 году достигла 47 гектаров. В этом году это уже 60 гектаров, и будет заложено ещё 40. На пик плодоношения сады выйдут к 2021 году. Урожай 2019 года: 20 тонн яблок, 250 килограммов жимолости и 750 килограммов смородины. Сегодня это не только уникальный опыт по освоению интенсивной технологии возделывания промышленных садов, но и кропотливая работа над совершенствованием местных сортов плодово-ягодных культур. При закладке используется посадочный материал свердловской, южноуральской и алтайской селекции.

В самом начале фермерам удалось привлечь к работе всех учёных региона, объединив их опыт и знания. «Григорьевские сады» постоянно курируют учёные Свердловской селекционной станции садоводства.

Посадки яблонь, груш, жимолости, чёрной смородины в этом году дополняют вишня, облепиха, слива уральской селекции. Саженцы новых сортов вишни вырастили для фермеров в Челябинском НИИ садоводства и картофелеводства.

Сегодня фермеры активно сотрудничают с научно-исследовательским институтом садоводства имени Мичурина, в котором по их просьбе подбирают рецептуры к плодам и ягодам, выращенным на Урале, чтобы сохранить уникальный вкус и полезные свойства.

«Яблоки, которые вырастают на территории региона, очень хорошего качества. На это влияют и фитосанитарные условия для формирования плодов. Исследования показывают, что наши яблоки и вкуснее, и полезнее тех, что мы привозим из южных регионов и из-за рубежа. Помимо яблок, это и груши, и сливы, то есть весь набор садовых культур. Нужно снабжать витаминами наше население. Эту задачу и будут решать сады интенсивного типа», - сказал Алексей министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

В целом в регионе к 2018 году общая площадь промышленных садов («Григорьевские сады», «Сады России», плодовые сады в Аргаяшском районе) составила 84 гектара. При бюджетной поддержке общая площадь садов и ягодников в регионе в 2019 году увеличится на 40 гектаров и превысит 120 гектаров.