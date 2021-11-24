Инновационные решения региональных предприятий могут получить финансовую поддержку ОАО «РЖД»

В Челябинске в рамках первого регионального инновационного форума ЮУЖД обсудили программы поддержки инноваций, развитие и особенности региональной инновационной среды.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в мероприятии приняли участие представители ЮУЖД, Министерства экономического развития Челябинской области, регионального оператора фонда «Сколково», Центра развития промышленных инноваций Челябинской области и представители бизнес-сообщества Южного Урала.

«Инновационный потенциал Челябинской области – значительный. Это и научный опыт ведущих вузов, и предприятия оборонно-промышленного комплекса, и существующие меры поддержки и стимулирования инновационной деятельности, которые реализуются в рамках региональной инновационной политики, и большое количество фирм малого и среднего бизнеса с уникальным портфелем интеллектуальной собственности. Во всём этом ЮУЖД видит потенциал для повышения своей эффективности и конкурентоспособности, - отметил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. - Данный форум - это новый виток в развитии инновационной среды, в формировании эффективного сотрудничества с организациями региональной инновационной инфраструктуры».

В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева поблагодарила руководство ЮУЖД за возможность обсудить перспективные направления работы железной дороги с представителями бизнес-сообщества региона.

В рамках форума участники обсудили государственную и региональную политику в области инновационного развития, реализацию научного потенциала, развитие региональной инновационной среды по стандартам и практикам «Сколково», роль общественных организаций, а также механизмы финансовой поддержки инновационных проектов. Стоит отметить, что допущенные к пилотным испытаниям инновационные решения могут получить финансовую поддержку ОАО «РЖД».

«Сейчас ЮУЖД находится в числе лидеров сети по инновационной работе. Это стало возможным благодаря представителям внешней среды, которые активно предлагают проекты для реализации, - отметил главный инженер ЮУЖД Валерий Яковлев. - За два года инновационной деятельности мы рассмотрели и одобрили 86 инновационных предложений, 17 из которых находится в активной стадии реализации».

В ходе встречи также обсуждались концепция создания цифровых двойников железнодорожного транспорта, безрелейная микропроцессорная переездная и пешеходная сигнализация, а также цифровая трансформация.

В рамках инновационного форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Южно-Уральской железной дорогой и Российской Академией наук, Центром развития промышленных инноваций Челябинской области, АНО «Андроидная техника».