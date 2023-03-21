21.03.2023
Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии
21.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 марта (18+)
21.03.2023
В ИК-18 Магнитогорска открыли вторую мечеть для осужденных
21.03.2023
В Челябинске из-за прорыва водопровода возле ДК «Восток» образовался каток
21.03.2023
Кино, доступное всем: в Челябинске состоится премьера новых тифло-фильмов
21.03.2023
Южноуральские полицейские устроили проверки в местах концентрации иностранцев
Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии
21.03.2023
ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на один миллиард юаней
17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»
15.03.2023
Клиенты ВТБ в Челябинской области увеличили объем налоговых платежей в четыре раза
14.03.2023
ВТБ выяснил, кто на Урале чаще открывает вклады
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023