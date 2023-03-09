09.03.2023
Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 миллиардов рублей - выше ожиданий аналитиков
09.03.2023
Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%
09.03.2023
Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика
09.03.2023
В Магнитогорске нервный автослесарь проломил голову недовольному клиенту
09.03.2023
Родители в Челябинской области получают единое пособие на более чем 146 тысяч детей
09.03.2023
Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои
Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%
02.03.2023
ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов
28.02.2023
ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»
21.02.2023
Более 75% клиентов на Южном Урале пользуются ВТБ Онлайн
15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023