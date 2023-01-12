12.01.2023
Актер Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 миллионов рублей на поддержку СВО
12.01.2023
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД в 2022 году снизилось в 1,6 раза
12.01.2023
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
12.01.2023
Задержала ФСБ: директора фирмы, заказавшего вырубку леса на девять миллионов рублей, оставили на свободе
12.01.2023
Бизнес-омбудсмен Челябинской области предупредил о снятии моратория на проверки онлайн-касс
12.01.2023
Нагрудные знаки «За службу в особых условиях» вручили полицейским Челябинской области
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД в 2022 году снизилось в 1,6 раза
11.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
10.01.2023
С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе
06.01.2023
ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Челябинской области
27.12.2022
Накануне новогодних каникул железнодорожники напомнили школьникам правила безопасности
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023