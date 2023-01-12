Количество ДТП на полигоне ЮУЖД в 2022 году снизилось в 1,6 раза

За 12 месяцев 2022 года на ЮУЖД произошло восемь дорожно-транспортных происшествий (в 2021 году было зафиксировано 13 ДТП). Из них шесть случаев – на железнодорожных переездах, два – вне переезда.

Как сообщает пресс-службе ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД», на полигоне ЮУЖД на территории Республики Башкортостан за прошедший год было зарегистрировано три случая ДТП. Столько же ДТП было зафиксировано в Оренбургской области.

В Челябинской области за данный период произошли два ДТП.

В Курганской области и на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Северо-Казахстанская область Республики Казахстан) дорожно-транспортных происшествий не было.

В 2022 году на полигоне Южно-Уральской железной дороги дежурными по переездам зарегистрировано 151 нарушение водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.