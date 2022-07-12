Котова: Ремонт дорог в Челябинске в этом году идет с опережением графика

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 12 июля, вышла с инспекцией на дороги города. Ее интересовал ход ремонта дорог. Увиденным градоначальница осталась довольна – подрядчики идут с опережением графика.

Первая точка в «дорожной» инспекции главы города Натальи Котовой - путепровод «Челябинск – Главный». Этот мост соединяет Ленинский и Советский районы Челябинска. Для фрезерования покрытия полосы движения подрядчик перекрывал поэтапно. После он приступит к асфальтированию и нанесению разметки. Работы подошли к завершающей стадии, при этом изначально срок окончания ремонта моста были назначены на 20 сентября.

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«Ремонт выполнялся в рамках текущего содержания дороги. Ремонтировались отдельные дефекты покрытия. Был заменен полностью верхний слой, на который есть гарантия четыре года. Раньше заделывались только отдельные выбоины. В перспективе реконструкция данного путепровода, а ездить нужно сейчас, поэтому принято решение о ремонте. Подрядчику осталось нанести дорожную разметку. Кстати, он выполнил все ремонтные работы всего за две недели»,- сказал председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров.

Но нашлись автомобилисты, которые уже недовольны качеством работ.

«Стыки на плитах на полосе движения со стороны улице Доватора очень чувствуются. На полосе, которая ведет из Ленинского района в сторону вокзала, все сделано идеально», - говорит водитель Владимир.

«В рамках ремонта дороги стыки не делают. Это будет производится в рамках реконструкции путепровода. Это очень сложный процесс и серьезный пласт работы», - прокомментировал представитель подрядчика.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» (его ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров) накануне сообщалось следующее: «Заказываем разработку технико-экономического обоснования продления трамвайной линии от железнодорожного вокзала в Ленинский район. В рамках проекта предполагается не только построить трамвайные пути, обеспечив прямой скоростной транспортной связью район с центром города, но и провести реконструкцию проблемного путепровода. Также планируется расширение путепровода на габарит трамвайной линии для сохранения существующей пропускной способности узла».

Следующий пункт в рабочем графике главы города – улица Гагарина. Ремонтные работы здесь также идут полным ходом. Дорожное полотно уже полностью заменено. Дорожники приступили к оборудованию проездов на перекрестках – укладывают плитку, чтобы водителям не приходилось «скакать» через трамвайные пути и гробить подвеску. Все ремонтные работы выполнены на 90 процентов.

Оценила Наталья Котова также ход ремонтных работ на улице Марченко. Там также работы подходят к концу, решается вопрос с озеленением территории.

Подводя итоги рабочей поездки по городу, глава Челябинска отметила, что ремонт дорог в этом году выполняют с опережением сроков. По словам Натальи Котовой, этому способствует целый комплекс мер.

«Этим летом в Челябинске очень много дорожных работ проводится. Все они идут с опережением графика. Этому много фактов способствовало. Если раньше контракты на дорожные ремонты заключали к концу июня, а работы заканчивались в ноябре, то теперь мы отыгрываем их даже за год до начала работ», - сказала Наталья Котова.

Также глава Челябинска отметила и тот факт, что изменился подход к подготовке проектов. В некоторые годы их или практически не было или же их делали настолько быстро, что при проектировании возникали ошибки. Сейчас этот фактор сведен к минимуму и у подрядчиков есть все условия, чтобы выполнить работы качественно и в срок.