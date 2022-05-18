Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
карантин
Экспедиция ЧелГУ
Дело Дмитрия Замятина
Дело Александра Макарова
Детское питание
Паводок
коронав
Арест Васькова
Физкультминутка
Картина маслом
Бюджет
Банкротство ЗМЗ
Метро в Челябинске
Дело Александра Путина
Дело Продкорпорации
Экология
Дело Скрынника
Поправки в Конституцию
Дело Корецкого
Коррупция в филиале ЧелГУ
Тефтелев коррупция
Зеленая революция
Образование
Коронавирус
Учения стран ШОС
Дороги
Мусор
Арест Лемешевского
ЕГЭ
Арест Юрия Серебренникова
Арест Ардабьевского
Лесные пожары
Дело Артура Дамерта
Арест Николая Сандакова
Война в Сирии
ЗСО
День Победы
ЖКХ
Дело Виктора Щекотова
Гроза
Педофилы
Космос
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Андрея Косилова
Космос
ЖКХ
Челябинск минирование
Дело Извекова
Дело Александра Уфимцева
коронав
Транспорт
Арест Васькова
корона
Наркотики
Лесные пожары
Гроза
Коронавирус
Экология
С добрым утром, Урал!
АгроПлюс
Ситуация на Украине
Учения стран ШОС
Дороги
Тефтелев коррупция
День редких заболеваний
Здоровье
Дело Продкорпорации
Выборы мэра
Уголовное дело Юревича
Банкротство ЗМЗ
Мирная миссия-2007
Выборы в Госдуму
Дело Корецкого
Автовокзал Челябинск
Мусор
Дело Дмитрия Замятина
Сельское хозяйство
Пригородные поезда
ЗСО
Бунт в копейской колонии
Дело Виктора Щекотова
Зеленая революция
Картина маслом
Дело Скрынника
Жизнь на минималках
Клещи
Паводок
Борьба с наркотиками
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он м
18.05.2022

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 мая, состоялась церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы красноармей
18.05.2022

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлено штормовое предупреждение до конца суток 18 мая –грозы, сильные лив
18.05.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил всех глав муниципальных образований о
18.05.2022

Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области будет капитально отремонтировано и оснащено 17 государственных
18.05.2022

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Челябинец избил семилетнюю дочь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

«Прорыв» отправлен в российскую армию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето
Александр Егоров
Трамваи
Комсомольский проспект
бордюры
Общество
18.05.2022 17:32

Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций по объекту «Строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина».

Закупка была размещена вчера, 17-го мая. Прием заявок от потенциальных исполнителей контракта, начальная стоимость которого составляет 15 миллионов 508 тысяч рублей, продлится до 25-го мая. Победитель аукциона будет определен 27-го мая.

Техническое задание, в котором говорится о необходимости учесть новые технологии, последние достижения в области проектирования и строительства, позволяющие повысить безопасность объекта, его качество и содержание, утвердил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Егоров, согласовал – начальник управления транспорта регионального миндортранса Николай Гаряев.

В телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» (его ведет как раз таки Александр Егоров) накануне сообщалось следующее: «Заказываем разработку технико-экономического обоснования продления трамвайной линии от железнодорожного вокзала в Ленинский район. В рамках проекта предполагается не только построить трамвайные пути, обеспечив прямой скоростной транспортной связью район с центром города, но и провести реконструкцию проблемного путепровода. Также планируется расширение путепровода на габарит трамвайной линии для сохранения существующей пропускной способности узла».

Кроме того, отметил Александр Егоров, при реконструкции путепровода в рамках продления трамвайной линии планируется также значительно улучшить пешеходную связность.

На вопрос одного из подписчиков, не получится ли так, что люди на мосту встанут в пробку из-за поворачивающегося трамвая, «Транспорт Челябинской агломерации» ответил следующее: «Трамвай будет спускаться с эстакады, пересечение в разных уровнях».

«Ничего себе мегапроект. Классно было бы, чтобы эстакада имела бы хоть какие-то дизайн-архитектурные решения, а не была обычным типовым путепроводом. Но, вероятно, это сильно дороже будет!» - так отреагировал на новость о возможном продлении трамвайной ветки в Ленинский район подписчик Александра Егорова Роман Демешко.

Стоит отметить, что бордюры вдоль трамвайных путей в народе уже прозвали «егоровскими».

Автор: Евгения Александрова
Александр Егоров
Трамваи
Комсомольский проспект
бордюры
Новости сюжета: Транспорт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2022

В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Ксензов: Корректировка расписания движения общественного транспорта нецелесообразна
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
Общество

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область входит в ТОП-20 самых дорогих в Российской Федерации по стоимости санато
Общество

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского поселка Чурилово бьют тревогу по поводу засохших деревьев вдоль улицы Сергея
Среда обитания

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На повестке дня для нашей страны остро стоит вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Но, к
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность э
Общество

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет постр
Общество

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он м
18.05.2022

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 мая, состоялась церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы красноармей
18.05.2022

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлено штормовое предупреждение до конца суток 18 мая –грозы, сильные лив
18.05.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил всех глав муниципальных образований о
18.05.2022

Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области будет капитально отремонтировано и оснащено 17 государственных
18.05.2022

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

18.05.2022 18:48

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги

18.05.2022 18:31

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

18.05.2022 18:15

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия

18.05.2022 17:32

Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

18.05.2022 17:13

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год

18.05.2022 17:08

Челябинец избил семилетнюю дочь

18.05.2022 16:59

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»

18.05.2022 16:31

ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр

18.05.2022 16:06

«Прорыв» отправлен в российскую армию

18.05.2022 15:49

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая

18.05.2022 15:45

Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области

18.05.2022 15:43

Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето

18.05.2022 15:03

Расширен перечень категорий граждан, которые могут стать участниками ЖСК

18.05.2022 14:47

В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке

18.05.2022 14:45

Пушилин: нацистов ждет трибунал

18.05.2022 14:35

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ

18.05.2022 13:27

Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей

18.05.2022 13:19

В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

18.05.2022 13:17

Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае

18.05.2022 13:15

В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности

18.05.2022 13:14

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

18.05.2022 13:13

Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова

18.05.2022 13:01

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

18.05.2022 12:50

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022 12:09

Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку

18.05.2022 12:08

В Челябинске мальчик упал в строительный котлован

18.05.2022 12:03

Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД

18.05.2022 11:59

В Челябинске появится школа и детсад в Белом

18.05.2022 11:28

В Челябинске наградили самых умных южноуральских школьников

18.05.2022 11:27

Челябинцы отстояли свое право жить без общественного туалета под окнами

18.05.2022 11:18

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

18.05.2022 11:11

Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло

18.05.2022 11:06

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу

18.05.2022 11:03

Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»

18.05.2022 10:29

Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском

18.05.2022 10:20

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

18.05.2022 10:04

В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

18.05.2022 09:56

На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки

18.05.2022 09:40

Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра

17.05.2022 22:49

Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта

17.05.2022 20:43

Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске

17.05.2022 19:58

КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует

17.05.2022 19:00

В среду в Челябинской области – дожди и грозы

17.05.2022 18:53

В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой

17.05.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая

17.05.2022 17:40

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»

17.05.2022 17:30

Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок

17.05.2022 17:11

В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам

17.05.2022 17:09

Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества

17.05.2022 16:55

В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади

17.05.2022 16:42

Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора

17.05.2022 16:36

Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

17.05.2022 16:35

В Челябинске библиотека пригласила читателей отведать фронтовой хлеб

17.05.2022 16:30

Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен

17.05.2022 16:26

Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».

17.05.2022 16:23

Ночь музеев-2022 в Историческом обещает челябинцам множество ярких событий

17.05.2022 16:04

Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников

17.05.2022 15:55

ПроБизнес: МегаФон поддержал клиентов-предпринимателей запуском нового сервиса

17.05.2022 15:21

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками

17.05.2022 15:04

Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев

17.05.2022 14:57

Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

17.05.2022 14:37

Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста

17.05.2022 14:13

В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница

17.05.2022 13:59

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске

17.05.2022 13:52

Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения

17.05.2022 13:46

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины

17.05.2022 13:34

Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

17.05.2022 13:18

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка

17.05.2022 12:24

Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»

17.05.2022 12:19

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором

17.05.2022 12:13

В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы

17.05.2022 12:06

Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт

17.05.2022 11:59

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022 11:36

В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство

17.05.2022 11:25

В поселке Новосинеглазово  отключат водоснабжение

17.05.2022 11:17

В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца

17.05.2022 11:12

В Агаповском районе ребенок погиб после обрушения кровли

17.05.2022 11:04

«Память жива»: коркинские студенты завершили празднование Великой Победы песенным фестивалем

17.05.2022 10:01

Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья

17.05.2022 09:58

Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина

17.05.2022 09:39

О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»

17.05.2022 09:33

В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино

16.05.2022 22:16

Можно ли делать лазерную коррекцию зрения

16.05.2022 22:05

Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале

16.05.2022 18:48

В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование

16.05.2022 18:26

Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве

16.05.2022 18:08

Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы, низкое давление

16.05.2022 17:53

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая

16.05.2022 17:33

Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая

16.05.2022 16:47

Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев

16.05.2022 16:45

Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке

16.05.2022 16:12

Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке

16.05.2022 15:53

Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни

16.05.2022 15:41

Делись и распределяй: челябинцы могут делиться связью билайн с близкими и настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS

16.05.2022 15:37

В Челябинской области разрешили провести «Последние звонки» очно и с родителями

16.05.2022 15:19

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа

16.05.2022 14:49

На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов

16.05.2022 14:40

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей

16.05.2022 14:37

Как Север-Алай дерево атаковал

16.05.2022 13:33

Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах