Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций по объекту «Строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина».

Закупка была размещена вчера, 17-го мая. Прием заявок от потенциальных исполнителей контракта, начальная стоимость которого составляет 15 миллионов 508 тысяч рублей, продлится до 25-го мая. Победитель аукциона будет определен 27-го мая.

Техническое задание, в котором говорится о необходимости учесть новые технологии, последние достижения в области проектирования и строительства, позволяющие повысить безопасность объекта, его качество и содержание, утвердил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Егоров, согласовал – начальник управления транспорта регионального миндортранса Николай Гаряев.

В телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» (его ведет как раз таки Александр Егоров) накануне сообщалось следующее: «Заказываем разработку технико-экономического обоснования продления трамвайной линии от железнодорожного вокзала в Ленинский район. В рамках проекта предполагается не только построить трамвайные пути, обеспечив прямой скоростной транспортной связью район с центром города, но и провести реконструкцию проблемного путепровода. Также планируется расширение путепровода на габарит трамвайной линии для сохранения существующей пропускной способности узла».

Кроме того, отметил Александр Егоров, при реконструкции путепровода в рамках продления трамвайной линии планируется также значительно улучшить пешеходную связность.

На вопрос одного из подписчиков, не получится ли так, что люди на мосту встанут в пробку из-за поворачивающегося трамвая, «Транспорт Челябинской агломерации» ответил следующее: «Трамвай будет спускаться с эстакады, пересечение в разных уровнях».

«Ничего себе мегапроект. Классно было бы, чтобы эстакада имела бы хоть какие-то дизайн-архитектурные решения, а не была обычным типовым путепроводом. Но, вероятно, это сильно дороже будет!» - так отреагировал на новость о возможном продлении трамвайной ветки в Ленинский район подписчик Александра Егорова Роман Демешко.

Стоит отметить, что бордюры вдоль трамвайных путей в народе уже прозвали «егоровскими».