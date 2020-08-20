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Крупнейший вуз региона подвел промежуточные итоги приемной кампании

Экономика
Сегодня, 10:50
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На сегодняшний день в Южно-Уральский государственный университет подано 12333 заявления на все формы обучения. Это почти на полторы тысячи больше по сравнению с предыдущим годом – 10915 заявлений.

– Такую разницу можно объяснить тем, что в этом году период приема документов увеличен на один месяц, а также возможен в любое время суток, не выходя из дома. К тому же в связи с пандемией коронaвируса многие родители не хотят отпускать своих детей на учебу в другие города, поэтому выбор вуза ограничивается Челябинском, – пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев.

Напомним, что прием заявок на бюджетную основу был прекращен 18 августа. Спустя неделю, 26 августа, будут подведены итоги по зачислению на бюджетную основу.

– Обращаем внимание наших будущих студентов и их родителей, что без наличия Согласия на зачисление абитуриент не сможет занять бюджетное место в вузе. Кроме того, согласие на зачисление может быть подано только в один вуз. В ЮУрГУ одно согласие действует на все заявленные абитуриентом конкурсы. Для зачисления на бюджет в первую волну – 24 августа, необходимо подать согласие через личный кабинет абитуриента до 23 августа. Подробнее о сроках подачи.

Как отметили в приемной комиссии ЮУрГУ, нынешним летом, как и последние несколько лет, наиболее популярными в вузе являются направления: программная инженерия, фундаментальная информатика и информационные технологии, строительство зданий и сооружений, журналистика, экономика, юриспруденция и лингвистика.

Все вопросы о зачислении и обучении в ЮУрГУ можно будет задать 20 августа на онлайн-встрече с ответственным секретарем Приемной комиссии ЮУрГУ Александром Губаревым.Подробнее о местах в общежитии можно будет узнать 21 августа на онлайн-встрече с директором Студенческого городка ЮУрГУ Людмилой Задориной.

ЮУрГУ вносит большой вклад в организацию поиска и поддержки талантливой молодежи. Выпускники школ и колледжей, имеющие различного рода достижения, поступающие в вуз, обладают рядом возможностей. Например, получать именную стипендию в размере 10000 рублей ежемесячно в течение первого семестра имеют право студенты-высокобалльники.

Еще одно преимущество Южно-Уральского государственного университета – это возможность получения военного билета во время обучения на основной специальности. ЮУрГУ – единственный вуз региона, в котором есть Военный учебный центр (ВУЦ), он входит в число крупнейших в России. ВУЦ ЮУрГУ был признан одним из лучших военных учебных центров страны.

Для тех, кто не прошел на бюджет, всегда могут оформить договор на платное обучение. Для того, чтобы сделать образование в ЮУрГУ более доступным, вуз предоставляет возможность оплатить обучение по кредиту с низким процентом и льготным периодом, благодаря совместному проекту о государственной поддержке образовательного кредитования граждан Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ПАО «Сбербанк».Кроме того, в ЮУрГУ существует достаточно гибкая система оплаты: для студентов очной формы обучения возможна оплата за год, за семестр, также при заключении соответствующего соглашения возможна помесячная оплата. Студенты заочной формы обучения могут заключить договор с оплатой одним, двумя или четырьмя платежами в год. ЮУрГУ всегда идет навстречу студентам по вопросу оплаты и рассматривает отдельные просьбы в индивидуальном порядке.

 

Официальный сайт ЮУрГУ: Susu.ru
Телеграм-канал «ЮУрГУNews»: T.me/news_susu
Официальная группа «ВКонтакте»: vk.com/susu4you
Сайт для абитуриентов ЮУрГУ: Abit.susu.ru
Официальная группа «ВКонтакте» для абитуриентов: https://vk.com/susu.abit

 

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