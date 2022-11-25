КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению комплексной проверку министерства сельского хозяйства региона и выборочно получателей субсидии.

«Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям области в рамках госпрограммы “Развитие сельского хозяйства Челябинской области "», - сообщает Telegram-канал КСП.

Аудиторы проверят выполнение минсеьхозом условий предоставления субсидий и достижения целевых показателей госпрограммы организацию учета и использования муниципального имущества и земельных участков.

Кроме того, запланирована проверка достоверности и полноты документов, представленных в министерство для получения субсидии.

В ходе проверки будет проведен соблюдения условий соглашений сельхозтоваропроизводителями – получателями субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.8).