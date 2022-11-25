25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
25.11.2022
«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»
25.11.2022
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в населенных пунктах Челябинской области
25.11.2022
В Челябинске пройдут гастроли балета Бориса Эйфмана
25.11.2022
«Белый журавлик» из Челябинска - номинант национальной премии «Патриот»
25.11.2022
ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
23.11.2022
Звон медалей в минсельхозе: аграрии Челябинской области получили награды и прокомментировали успехи
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.09.2022
В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте
09.09.2022
Челябинские аграрии представят в Екатеринбурге крупные инвестпроекты и крафтовые фермерские продукты
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022