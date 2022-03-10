КСП Челябинской области выявила нарушения в закупках на 2,8 миллиарда рублей

Контрольно-счетная палата Челябинской области в ходе проведенного в 2021 году аудита в сфере закупок выявила нарушения в 58,4% проверенных контрактов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.

«В 2021 году осуществлена проверка в отношении 175 объектов аудита, проверено одна тысяча 200 контрактов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей, при этом нарушения выявлены в 701 контракте на общую сумму 2,8 миллиарда рублей (81,2%)», - сообщает телеграм-канал КСП.

Общий объем госзакупок в регионе в 2021 году составил 73,9 миллиарда рублей.

Наиболее частыми нарушениями стали несоблюдение требований к содержанию документации о закупках, нарушение сроков оплаты и порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, принятие не соответствующих условиям контракта товаров и отсутствие претензий.

Государственным заказчикам направлены предложения по устранению выявленных недостатков.