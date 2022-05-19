КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела анализ на детскую стоматологию в медучреждениях города Челябинска. Цены могут отличаться в разы в зависимости клиники.

Как сообщает телеграм-канал КСП, за лечение кариеса у детей челябинцы отдают в среднем от 1,2 до 5,2 тысячи рублей. Лечение пульпита обходится гораздо дороже – от от 2,5 до 9,2 тысячи рублей. За удаление зуба ребенку челябинские родители платят от 65 рублей до 2,7 тысячи рублей.

«Среди почти сотни стоматологических организаций, работающих по профилю детской стоматологии, половина клиник предоставляет дополнительные услуги седации (альтернатива общему наркозу для избавления от беспокойства и дискомфорта)», - добавляют в ведомстве, уточняя, что в некоторых учреждениях наркоз возможно получить бесплатно, участвуя в акциях.

Также среди акций популярно предоставление скидок на услуги профгигиены полости рта.

При этом некоторые учреждения берут плату за консультации специалистов (терапевт, анестезиолог, хирург), а также за оказание помощи при острой боли, тогда как в большинстве клиник данные процедуры бесплатны.