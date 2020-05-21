КСП проверит законность использования средств бюджета при строительстве 4 ФАПов

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит законность и эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на строительство четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером и будет исполняться уже в ближайшее время, несмотря на действующий пока в регионе режим ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Планируется проверить новые фельдшерско-акушерские пункты в четырех муниципалитетах региона: Октябрьском районе (село Лысково), Агаповском районе (поселок Новобуранное), Брединском районах (поселок Могутовский)и в Копейском городском округе (село Синеглазово). У областных властей возникли вопросы к качеству их строительства и оснащения.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» проверка начнется в понедельник, 25 мая. Строительство четырех ФАПов было завершено в конце 2019 года. Стоимость контрактов различная.

«Будем проверять законность использования средств бюджета, выделенных на данные цели, правильность определения начальной цены контракта, соответствие приобретенного объекта капитального строительства техническому заданию, качество выполненных работ», - уточнил Алексей Лошкин. Кроме того, аудиторы проверят также медицинское оборудование, которым оснастили ФАПы, на качество и соответствие заявленным требованиям.

Поступающая с мест информация дает возможность предполагать, что качество выполненных работ и медоборудования не соответствует предъявляемым требованиям.

Заказчиком на строительство ФАПов, оснащение мебелью и медицинским оборудованием выступал ОГКУ «Челябоблинвестрой» (структура, подведомственная министерству строительства региона).

Напомним, на днях был назначен новый руководитель ОГКУ «Челябоблинвестстрой» - Николай Запьянцев. А прежний директор, Алексей Абаимов, обвиняемый в получении взятки, находится в СИЗО.