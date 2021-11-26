26.11.2021
Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes
26.11.2021
В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова
26.11.2021
За сутки ковид подтвердили у 649 южноуральцев, в том числе восьми школьников
26.11.2021
В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы
26.11.2021
В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета
26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes
24.11.2021
ММК: успешный опыт программной роботизации
23.11.2021
ММК стал лауреатом Национальной премии за реализацию экологической стратегии
19.11.2021
«Жемчужины» Магнитогорска начинают конкурсный марафон
18.11.2021
Команда ММК представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале игр ГТО
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021