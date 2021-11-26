Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes

Российский Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG опубликовал третий рейтинг лучших работодателей России: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) вошел в число компаний, получивших «золото», и оказался среди лучших работодателей в сфере металлургии.

Комбинат внимательно работает с персоналом и стремится обеспечить для своих сотрудников самые благоприятные условия труда. Развитие корпоративной культуры возможностей с акцентом на усиление вовлеченности сотрудников – одна из ключевых стратегических инициатив, прописанных в Стратегии развития Группы ММК до 2025 года.

Директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков отметил, что Магнитогорский металлургический комбинат - это сплав славных исторических традиций и индустриального лидерства.

«Наша кадровая стратегия всегда основывалась на внимании к людям и их потребностям во всех сферах жизни и работы. Мы уверены, что социальная ответственность работодателя напрямую связана с ростом производительности труда, и то, что комбинат в очередной раз вошел в число лидеров рейтинга Forbes среди металлургов, подчеркивает актуальность нашего подхода», - подчеркнул Олег Кийков.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», компания сотрудничает с корпоративным центром подготовки кадров «Персонал» и ведущими российскими и зарубежными образовательными центрами, ежегодно организует профессиональные конкурсы для работников и научно-технические конференции для обмена опытом и повышения квалификации. Кроме того, на комбинате разработаны программы подготовки резерва руководителей от уровня мастера до топ-менеджера.

Рейтинг лучших работодателей России выпускается Forbes с 2019 года. В этом году в список вошли 104 предприятия. Особое внимание при оценке привлекательности компании в качестве работодателя было уделено практикам устойчивого развития (ESG). Эксперты оценивали компании-участницы по 18-ти основным метрикам, сгруппированным по блокам «Сотрудники и общество», «Корпоративное управление» и «Экология».

В зависимости от результатов компании были разделены на четыре категории: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». В 2021-м году «золото» стало лучшим результатом Рейтинга для горнодобывающих и металлургических компаний.