Магнитогорские депутаты увеличат городской бюджет

На ближайшем заседании депутатского корпуса города Магнитогорска (Челябинская область) будет рассмотрен вопрос увеличения городского бюджета.

Бюджет текущего года увеличится на 388 млн. рублей. Часть этих средств пойдет на реализацию программы «Реальные дела». Средства пойдут на ремонт наружного освещения, благоустройство скверов «50 лет Победы» и «Трёх поколений». Также в рамках выделенного финансирования планируется выполнить работы по устройству парковочных карманов и благоустройству дворовых территорий.

Деньги направят и на строительство подводящих сетей теплоснабжения в новом 147 микрорайоне, на поддержку спорта.

Таким образом, доходы бюджета города на 2020 год составят 15,4 млрд. рублей, расходы – 16,2 млрд. рублей.