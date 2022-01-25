Магнитогорский молочный завод получил грамоту Минседьхоза

Сегодня, 25 января, коллектив Магнитогорского молочного завода (филиал Росмола в Челябинской области) получил благодарность за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса от министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Заводскую марку «Первый вкус» знают не только в Челябинской области, но и в стране. Завод выпускает более ста наименований продукции высокого качества и является одним из лидеров молочной отрасли страны. Здесь трудится более 600 человек. В день на предприятие поступает до 160 тысяч литров сырого молока, которое после переработки отправляется на прилавки магазинов. Так что можно сказать, что в Магнитке могут не только сталь варить, но и молоком страну обеспечивать.