«Мечел-Кокс» начал реконструкцию коксовой батареи № 8

Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») продолжает экологическую модернизацию производства. Коксовая батарея №8 остановлена для реконструкции, которая позволит сократить выбросы загрязняющих веществ.

Как сообщает пресс-служба компании, реконструкция коксовой батареи №8 с заменой двух газосборников – часть мероприятий, предусмотренных экологическим соглашением между Группой «Мечел», Правительством Челябинской области, Минприроды РФ и Росприроднадзором.

На коксовой батарее заменят газопровод для отвода коксового газа, образующегося в процессе коксования угля, и установят два новых газосборника. Также будет заменен трубопровод аммиачной воды, которая используется для охлаждения коксового газа в газосборнике. Техническое обновление сделает оборудование более герметичным и позволит сократить выбросы загрязняющих веществ, в том числе I и II класса опасности.

Во время реконструкции в камерах батареи будет постоянно поддерживаться температура около тысячи градусов Цельсия. Это необходимо, чтобы сохранить огнеупорную кирпичную кладку, которая потрескалась бы от перепада температур. Запустят модернизированную батарею в конце марта 2020 года.

«Техническое перевооружение коксовой батареи – одно из ряда мероприятий, реализующихся в рамках программы экологических мероприятий «Мечел-Кокса» до 2024 года. Также на предприятии сейчас завершается техническое перевооружение бензольного отделения в цехе улавливания № 1. В ближайших планах реконструкция коксового цеха № 1», – отметил начальник технического управления завода «Мечел-Кокс» Виктор Бурков.