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23.08.2023 15:22
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер на «Мечеле» проконтролировал ход исполнения экологических соглашений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК») и завод «Мечел-Кокс» (оба предприятия входят в Группу «Мечел») и ознакомился с ходом реализации программы модернизации производств, выполнения крупных экологических проектов.

«На Челябинском металлургическом комбинате проверил ход исполнения экологических соглашений. Напомню, предприятие взяло на себя повышенные обязательства по снижению выбросов», - рассказал в своем Telegram-канале Алексей Текслер.

Напомним, ранее министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ПАО «Мечел» подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в области экологии. Согласно документу, предприятия Группы до 2024 года реализуют комплекс мер, направленных на улучшение экологии региона и снижение выбросов в атмосферу. Все мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» – части национального проекта «Экология».

Кроме того, было подписано дополнительное соглашение между правительством региона и «Мечелом», в рамках которого компания взяла на себя повышенные обязательства по снижению выбросов и предотвращению сброса сточных вод.

Свой визит на «Мечел» Алексей Текслер начал с осмотра цех по производству агломерата, где ведутся работы по замене электрофильтров на агломашине №5. Ранее такие же работы провели на агломашине №6. Установленные в цехе электрические фильтры улавливают до 99,9 % взвешенных частиц, образующихся при производстве агломерата, уточнили на предприятии

В течение полутора лет будут установлены еще два электрофильтра в рамках исполнения дополнительных обязательств, которые были определены губернатором и руководством компании.

Далее глава региона посетил доменный цех. В 2020 году здесь провели капитальный ремонт первого разряда доменной печи №4. Агрегат выстроили заново и установили трехступенчатую систему газоочистки. Сейчас компания реализует второй этап технического перевооружения этой печи – идет строительство системы аспирации литейного двора, которая позволит исключить на этом агрегате выбросы в атмосферу. После ее запуска количество выбросов в атмосферу снизится на 58 тонн в год.

Близится к завершению капитальный ремонт первого разряда доменной печи №5. В будущем печь также оснастят системой аспирации литейного двора.

Затем Алексей Текслер ознакомился с тем, как идет модернизация газоочистки в электросталеплавильном цехе. Основная тенденция – это уход от «мокрой» системы и переход на рукавные фильтры, что полностью соответствует принципам наилучших доступных технологий.

На агрегате заменили трубопроводы для бесперебойной подачи воды на пылеуловители и насосы. Вода с пылью фильтруется и повторно используется в системе газоочистки, замыкая водооборотный цикл. Также в цехе отремонтировали часть нагнетателей, которые вытягивают из сталеплавильных агрегатов дымовые газы, а в данный момент здесь устанавливают блок сухой газоочистки с применением рукавных фильтров. После завершения всех мероприятий на объекте выбросы сократятся на 317 тонн в год, уточнили на предприятии.

«Работы, о которых мы договорились, ведутся. На аглофабрике уже установлен один электрофильтр, ведется монтаж второго, в течение полутора лет будет установлено два электрофильтра, и работа будет завершена», - констатировал Алексей Текслер. - К концу года будет завершена работа по установке газоочистки доменного цеха №4, и коллеги сразу приступают к газоочистке доменного цеха №5. В конце года будет установлен новый фильтр на электросталеплавильном производстве. И электросталеплавильное, и конвертерное производства будут с новой современной воздухоочисткой. Эти работы ведутся, были отставания, коллеги сейчас догоняют».

Губернатор также познакомился с тем, как идет реализация экологической программы на объектах «Мечел-Кокс». В 2024 году предстоит начать масштабную реконструкцию коксовой батареи №1 – для производства кокса на агрегате установят обновленную систему нагрева. Вместо доменного газа запустят подачу коксового – использование такого топлива снижает количество вредных веществ. Такое же переоборудование пройдет и на коксовой батарее №2. Запуск новых производственных объектов запланирован к 2026 году.

На этапе реализации находится реконструкция канализационных сетей (ливневая, фенольная, хозяйственно-бытовая канализации). Часть работ уже выполнена, остальная – запланирована до конца 2024 года.

«До 2026 года эти коксовые батареи будут полностью модернизированы (они сейчас остановлены). За счет этого будет достигнут существенный экологический эффект. Уже за счет остановки коксовых батарей и ряда других мероприятий эффект – порядка 20% снижения – есть, рассчитываем на удвоение этого эффекта по итогам всех работ до 2026 года, что соответствует Комплексному плану», – заявил глава региона.

Как отметил Алексей Текслер, в Челябинске в абсолютном значении выбросы снизились на 40%. Большой эффект в достижении этого показателя дала рекультивация городской свалки, но и реализация «Мечелом» экологических соглашений позволила добиться весомых результатов. Глава региона также отметил, что работа будет продолжена.

«В рамках подписанных соглашений мы планомерно реализуем нашу экологическую программу. Сегодня на предприятиях мы ознакомились с проектами в текущем статусе реализации. Работы делаются в срок, поэтому у нас нет сомнений, что все запланированные мероприятия реализуем вовремя. Они охватывают практически весь технологический цикл: начиная с модернизации коксовых батарей, заканчивая улучшением очистки технологических стоков. В процессе модернизации мы используем наилучшие доступные технологии, которые разрабатываются российскими производителями», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Губернатор подчеркнул, главная цель – сделать Челябинск чистым городом, это можно сделать только завершив реконструкцию и модернизацию всех технологических переделов крупнейших предприятий.

«В целом предприятие выполняет взятые на себя обязательства. К уровню базового 2017 года ЧМК уже снизил выбросы на 25%. После завершение всех плановых работ этого года они сократятся на 30%, - подытожил Алексей Текслер. - И «Мечелу», и органам власти обязательно нужно довести эту работу до конца. Экология — приоритет, это неизменно, несмотря на любые вызовы времени и сложности».

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в регионах проводится эксперимент по введению квот на выбросы предприятий. В 2022 году федеральным правительством были утверждены новые комплексные планы снижения выбросов для двух городов Челябинской области в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

«В комплексных планах, которые были подписаны в октябре 2022 года заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко, предприятия Челябинской области взяли на себя еще более серьезные обязательства – сократить выбросы не на 20 процентов, как было определено ранее, а на 35 процентов. В целом все мероприятия необходимо завершить до 2026 года, но 2024-й является ключевым. Правительство региона совместно с Министерством экологии проводит большую работу в этом направлении. Система экологического мониторинга за качеством атмосферного воздуха, действующая в Челябинской области, является передовым опытом для других регионов РФ», - пояснил заместитель губернатора региона Александр Козлов.

Ранее намечалось к 2024 году сократить выбросы в Челябинске на 31,5% и в Магнитогорске - на 22,9% от базового показателя 2017 года. Согласно новым планам, к концу 2024 года выбросы в Челябинске должны снизиться на 45%, в Магнитогорске - на 25% (от уровня 2017 года).

С первого января 2024 года контроль соблюдения квот и мониторинг качества воздуха будет вести Росприроднадзор. В во всех регионах России будет создана единая комплексная система мониторинга окружающей среды для осуществления контроля состояния выбросов и загрязнений и дальнейшего принятия мер по их устранению.

Автор: Любовь Юрина
«Мечел-Кокс»
группа Мечел
Мечел
Алексей Текслер
экология
Снижение выбросов
Олег Коржов
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Предприятия ОПК Челябинской области смогут получить субсидию на развитие наставничества

22.08.2023 10:22

Челябинскому налоговику Жабрееву снова не удалось покинуть стены СИЗО

22.08.2023 09:29

Исторический музей приглашает челябинцев танцевать польку и шуплаттер

22.08.2023 09:22

Сегодня на вокзале в Челябинске создадут трехметровый российский флаг в технике стринг-арт

22.08.2023 09:10

В Челябинской области приступили к обмолоту яровой пшеницы

22.08.2023 08:56

В Черном море у газодобывающих установок уничтожен разведывательный катер ВСУ

21.08.2023 22:20

Анонсы событий и мероприятий на 22 августа (18+)

21.08.2023 21:02

В Челябинской области 22 августа – местами дожди, грозы

21.08.2023 20:49

Свой юбилейный, 30-й сезон, НХТ Челябинска начал с фестиваля

21.08.2023 18:51

В Челябинской области повышают престиж профессии педагога и развивают институт наставничества

21.08.2023 18:15

На Аркаиме отметили День археолога лекциями и показом мультфильмов

21.08.2023 18:05

Южноуральцев приглашают на фестиваль «Уральская крепость»

21.08.2023 17:44

В Челябинске трамваи в сторону Ленинского района запустят до 31 августа

21.08.2023 17:12

Полицейские Челябинской области рассказали, каким получился «Мотоциклист»

21.08.2023 16:57

На Чеку в Кизильском районе туристов приведет экотропа

21.08.2023 16:20

«Нелегальный мигрант» в Челябинской области: более 700 нарушителей привлечены к ответственности

21.08.2023 16:18

В Челябинске задержан взрыватель петард

21.08.2023 16:11

Больницы Карталинского района оснастили дефибрилляторами

21.08.2023 15:54

Вводимые ограничения на дорогах Челябинска теперь дублируют в 2Гис

21.08.2023 15:49

Челябинск перед 287-м днем рождения ждет генеральная уборка

21.08.2023 15:07

Алексей Текслер: «Сегодня основное конкурентное преимущество каждого региона - это кадры»

21.08.2023 14:59

В Донецк привезли фотовыставку челябинца Сергея Коляскина «Урал – Донбассу»

21.08.2023 14:30

Отец Игорь Шестаков подарил храму Волновахи написанную в Челябинске икону

21.08.2023 14:05

В Челябинске назвали самых востребованных специалистов

21.08.2023 13:38

В Челябинске конкурс «Велодрайв» собрал сотни зрителей

21.08.2023 13:36

В Челябинской области продолжаются съемки «Деревни проклятых»

21.08.2023 13:25

В Челябинске пройдет Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»

21.08.2023 12:59

Жители Челябинской области переживают за судьбу озера Большие Касли

21.08.2023 12:58

Оперативность и согласованность: сотрудники «Челябинскгоргаза» провели учения

21.08.2023 11:56

В Челябинске в связи с закрытием проспекта Победы пять трамваев изменят маршруты

21.08.2023 11:35

Общественные территории Курчатовского района обработают от клещей

21.08.2023 11:22

Владимир Путин наградил участника СВО из Карабаша медалью «За отвагу»

21.08.2023 11:05

В Аше «убитую» дорогу отремонтируют по иску прокурора

21.08.2023 10:58

Челябинские конники отпразднуют День Флора и Лавра

21.08.2023 10:53

В Челябинске могут появиться десятки зарядных станций для электрического автомобильного транспорта

21.08.2023 10:47

Анна Роднищева, проехавшая уже полстраны на велосипеде, назвала плюс и минусы Южного Урала

21.08.2023 10:32

Все образовательные учреждения Челябинска готовы к новому учебному году

21.08.2023 10:25

В Челябинске горячую воду в дома участников пятого этапа опрессовок обещают вернуть до конца дня

21.08.2023 10:24

Украинский беспилотник вновь пытался прорваться в Москву

21.08.2023 09:59

В Челябинске прошла XX выставка цветов и плодов

21.08.2023 09:44

В Снежинске в четыре раза выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

21.08.2023 09:35

Челябинскому городскому бору больше не угрожают ни стоки, ни болото

21.08.2023 09:24

В Челябинской области 21 августа – местами дожди и грозы

21.08.2023 09:12

На проспекте Победы в Челябинске закроют движение трамваев

20.08.2023 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 21 августа (18+)

20.08.2023 18:57

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.08.2023 по 20.08.2023)

20.08.2023 16:17

Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в нескольких регионах РФ

20.08.2023 16:09

Южноуральские полицейские продолжают выявлять мотоциклистов-правонарушителей

20.08.2023 15:56

Станция «Луна-25» потерпела крушение и прекратила свое существование

20.08.2023 14:33

В выходные ВСУ предпринимали новые попытки атаковать объекты в Москве и Подмосковье

19.08.2023 11:13

Житель Златоуста взял для мошенников кредит на миллион

19.08.2023 09:03

Южноуральск приглашает на яркий, вкусный праздник винограда

19.08.2023 08:44

В сентябре в спектаклях на сцене челябинской оперы выступят новые солисты

19.08.2023 08:31

Исторический музей Южного Урала: «Восхождение» Анатолия Букреева