МегаФон пришел на помощь своим абонентам, находящимся в Европе

МегаФон временно увеличил количество бесплатных минут, доступных абонентам с подключенной услугой роуминга.

С 17-го марта объем голосовых вызовов в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» МегаФона увеличивается в три раза - с 60-ти до 180-ти минут в день. Также абонентам доступен 1Гб интернета. Новые условия будут действовать до 31-го марта 2020-го года.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, потребность в звонках у абонентов, которые сейчас находится в Европе, существенно возросла в связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами.

В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на «горячие линии» официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров.