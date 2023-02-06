Мэрия Челябинска продаст с молотка недострои на Бродокалмакском тракте и Черкасской

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска завтра, седьмого февраля, проведет два аукциона по продаже объектов незавершенного строительства, к участию в которых приглашаются все желающие.

О том, что КУИЗО будет продавать с молотка недострои на Бродокалмакском тракте в Тракторозаводском районе и на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской в Металлургическом районе, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, шестого февраля, сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Отметим, оба объекта изъяты городскими властями у собственников по решениям судов.

Недострой в Металлургическом районе ранее принадлежал ООО «Специализированный застройщик «Метчелстрой». Площадь застройки составляет 970 квадратных метров, степень готовности объекта – семь процентов.

Начальная цена объекта, который ждут публичные торги, составляет один миллион 71 тысяча 980 рублей.

Вид разрешенного использования - для размещения гостиничного комплекса квартирного типа с встроенными помещениями для обслуживания населения.

Готовность недостроя на Бродокалмакском тракте составляет 50 процентов, площадь застройки – 558 квадратных метров. Этот объект изъят у ООО «Движение». Начальника цена аукциона – два миллиона 328 тысяч сто рублей.

Вид разрешенного использования - для размещения автозаправочной станции.

Отметим, еще два изъятых через суды недостроя КУИЗО Челябинска попробует продать с молотка 14-го февраля. Один объект находится на улице Братьев Кашириных в Калининском районе (площадь застройки - 2271,8 квадратных метра; степень готовности – десять процентов; начальная цена аукциона – три миллиона 915 тысяч 400 рублей; вид разрешенного использования - для размещения офисно-торгового комплекса с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой; изъят у ООО «Жилстрой №9»).

Готовность второго объекта, который будут продавать 14-го февраля, составляет 15 процентов, площадь застройки - 8665,2 квадратных метра (начальная цена аукциона – 20 миллионов 616 тысяч 450 рублей; изъят у ООО «Каскад»).