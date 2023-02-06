06.02.2023
Как убираются улицы Челябинска
06.02.2023
Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО
06.02.2023
Павел Шиляев рассказал об огромном интересе к ММК со стороны туристов
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
04.02.2023
Челябинск станет детской экостолицей России
Мэрия Челябинска продаст с молотка недострои на Бродокалмакском тракте и Черкасской
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
14.02.2022
В отношении сотрудника администрации Челябинска возбуждено уголовное дело
14.10.2019
Наталья Котова назвала имя нового председателя КУИЗО
12.09.2019
КУИЗО пообещал властям Ленинского района Челябинска убрать остановочный позор, но сроки не назвал
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023