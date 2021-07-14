Миасский автозавод «УРАЛ» приглашает на работу

В связи с планирующимся ростом объемов производства на автомобильном заводе «УРАЛ» (Миасс, Челябинская область) полным ходом идет набор персонала. Открыто около 350 вакансий по различным профессиям производственного и инженерно-технического направлений.

В планах автомобильного завода «УРАЛ» - наращивать производственные мощности, выпускать новые продукты, приобретать новые компетенции. С увеличением объема заказов предприятие нуждается в новых сотрудниках.

В настоящее время на предприятиях Миасской площадки Бизнеса «Грузовые автомобили» трудится 6 150 человек, 5700 - численность персонала АЗ «УРАЛ». Наибольшую потребность сегодня предприятие испытывает в таких специалистах, как электрогазосварщики, токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, сверловщики, автоэлектрики, штамповщики. Также завод набирает ремонтный персонал: электромонтеров, слесарей по ремонту оборудования, электромехаников по оборудованию.

Учитывая тот факт, что автомобильный завод «УРАЛ» в последнее время активно набирает темпы производства (и это не только объемы производства продукции, а еще расширение продуктовой линейки - как коммерческой техники, так и автомобилей для военно-промышленного комплекса), обострилась необходимость в высококвалифицированном инженерно-техническом персонале: инженерах-конструкторах, инженерах-технологах машиностроительной отрасли различных специализаций (технологи по сварочному оборудованию, по мехобработке, по литейному направлению, по окраске и др.)

На АЗ «УРАЛ» созданы достойные условия труда: официальное трудоустройство, регулярная выплата заработной платы два раза в месяц и ее ежегодная индексация, выплата мотивационных надбавок, поощрение сотрудников по итогам года в виде выплаты годового вознаграждения.

На предприятии заключен коллективный договор, в рамках которого реализуется более 20 социальных программ (различные компенсации – на отдых и оздоровление сотрудников компании и членов их семей; на дорогостоящее лечение; на занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе, дворце культуры; материальная помощь работникам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации; предоставление льготного питания отдельным категориям работников; различные поощрения в связи с достижением юбилейного стажа и др.).

Действует программа компенсации затрат (% по ипотеке) на улучшение жилищных условий сотрудников предприятия. В первую очередь программа рассчитана на молодых специалистов и работников востребованных профессий. Для иногородних работников категорий «Конструкторы» и «Технологи» производится ежемесячная компенсация стоимости жилья.

Созданы условия для адаптации и роста молодых специалистов. Действуют программы стажировки, адаптации и кадрового резерва, программа отбора и подготовки бизнес-лидеров, проводятся конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции и др. Существует возможность постоянно проходить программы обучения и развития. Действующие на автозаводе программы стажировки, адаптации и кадрового резерва помогают молодым специалистам делать успешные шаги по карьерной лестнице.

«Будущее нашего предприятия - за молодыми специалистами, конструкторами и технологами. Автозавод живет и развивается, выпускает современные полноприводные и дорожные грузовики, заботится о своих сотрудниках, и мы хотим видеть в рядах автозаводчан грамотных заинтересованных специалистов. Наша цель – привлечь специалистов, которые могли бы привнести новые идеи, имеющие желание работать», –отмечает начальник отдела подбора и адаптации персонала дирекции по персоналу АЗ «УРАЛ» Ольга Писаренко.

По вопросам трудоустройства на АЗ «УРАЛ» обращайтесь в службу персонала предприятия по телефонам: 8 (3513) 29-70-92, 29-13-07; 29-72-09; по адресу электронной почты PisarenkoOV@uralaz.ru.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн.

Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей - 36 процентов. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает около 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.