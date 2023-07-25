Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании

Минцифры Челябинской области подвело итоги второго конкурса получателей грантов в форме субсидий. По результатам конкурсного отбора по разработке отечественных IT-решений поддержку получили три компании на сумму 1,8 млн рублей.

«Благодаря Губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру и Правительству Челябинской области продолжается активная поддержка IT и телеком-отраслей региона. Конкурс направлен на развитие разработки региональных IТ-решений, а также на увеличение рабочих мест в IT-компаниях. Всего было принято 7 заявок, среди которых комиссия выбрала 3 победителей. С призерами заключается соглашение, после чего средства поступят на счет организаций», – поделился Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Победителями по итоговому количеству набранных баллов стали три компании, каждая из которых получит субсдию в размере 600 000 рублей.

Это компании:

1. «Китактив» - проект системы, позволяющей автоматизировать процессы обслуживания и дистанционного контроля работы оборудования в медицинских организациях;

2. «Программные системы» - подала заявку с CRM-системой «WS.автопрокат» для автоматизации бизнес-процессов и документооборота в компаниях по долгосрочному прокату транспортных средств;

3. «Инсайдер» - представила на конкурс проект системы мониторинга рабочих мест, HR-аналитики и полного цикла взаимодействия с персоналом, включая диагностику и контроль работы, и многое другое.

Как рассказали впресс-службе минцифры, IT-компании, которые не успели принять участие в конкурсе на грантовую поддержку, могут подать заявку на новый конкурсный отбор. Заявки принимаются с 25 июля до 25 августа 2023 года. С условиями, сроками и этапами отбора можно познакомиться по ссылке. Итоги будут подведены 7 сентября 2023 года.