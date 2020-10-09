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Миндортранс: Все дорожные работы по нацпроекту БКАД будут завершены в Челябинской области до конца года

Экономика
Сегодня, 16:37
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В Челябинской области до конца года будут завершены все дорожные работы, запланированные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реализация федеральной программы БКАД, как и все мероприятия дорожно-строительного сезона 2020-го года, подходит к завершению. Об этом сообщили в региональном миндортрансе.

По информации министерства, в текущем году на Южном Урале дорожно-строительные работы ведутся на 786,5 километра автомобильных дорог (почти 490 километров – региональные дороги, около 297-ми - муниципальные).

В рамках нацпроекта в нормативное состояние в этом году приведут 296 километров дорог (сюда входят и региональные дороги, и объекты улично-дорожной сети Челябинска и Магнитогорска).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время подходит к концу реконструкция двух соседствующих региональных дорог: Аргаяш - Кулуево - Марксист - Альмеева и Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского района.

Масштабный проект реконструкции первой дороги выполнялся поэтапно, начиная с 2017-го года. Проектом предусмотрен перевод дороги из четвертой категории во вторую, расширение проезжей части с шести до девяти метров, устройство переходно-скоростных полос и остановочных комплексов. 

В этом году протяженность реконструируемого участка составила 2,18 километра. В общей сложности за четыре года на данной автодороге обновлено почти 15 километров полотна.

В долгосрочной перспективе миндортранса работы на данной автодороге продолжатся - будет произведен ремонт магистрали.

На автодороге Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского района близится к завершению первый этап реконструкции: работы, начатые в 2020-м году, разбиты на три года, и их завершение планируется в октябре 2022-го.

В текущем году дорожникам необходимо выполнить реконструкцию пяти километров дороги, в 2021-м - еще трех километров и в 2022-м году – одного километра.

На данный момент на первом участке дороги завершаются работы по отсыпке скального грунта, по устройству основания из щебеночно-песчаной смеси и щебня. На сегодня уже заасфальтировано более четырех километров дороги.

Параллельно с этим к работе приступили бригады по обустройству, которые они установят барьерное ограждение, остановочные комплексы, знаки и вертикальную разметку.

«На юге Челябинской области был проведен капитальный ремонт автодороги Кизильское - Бреды - Мариинский - граница Казахстана. По этой дороге осуществляется подъезд к государственной границе. Участок данной магистрали от поселка Андреевский (протяженностью 27,2 километра) был в щебеночном покрытии, и с 2014-го года здесь проводились ремонтные работы по переводу его в асфальтобетонное покрытие», - рассказали в министерстве.

С 2014-го по 2019-й год были отремонтированы участки общей протяженностью 25,8 километра. Последние два года работы по капитальному ремонту проводились в рамках национального проекта. Благодаря ему в 2019-2020-м годах еще 10,7 километра автодороги были приведены в нормативное состояние.

Сейчас участок Андреевский - граница республики Казахстан полностью заасфальтирован. Ширина дороги на всем протяжении отремонтированного участка составляет десять метров (шесть метров - проезжая часть и по два метра - ширина обочин).

Ремонтные работы близятся к завершению на многих региональных трассах Челябинской области. Среди них такие востребованные дороги, как Миасс - Карабаш - Кыштым, Миасс - Златоуст, Урлядинский - Ложкина - Межозерный, Муслюмово - Саккулова - М5, Кунашак - Усть-Багаряк и другие.

Некоторые объекты уже введены в эксплуатацию. Это, к примеру, Уйское - Белово - Токмакский, Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Магнитогорск, Халитово - Баязитова и Чебаркуль - Верхние Караси.

«Реализация мероприятий нацпроекта на региональных объектах подразумевает не только приведение полотна в нормативное состояние, но также установку автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств и внедрение интеллектуальных транспортных систем в Челябинской и Магнитогорской агломерациях, направленных на автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», - отмечают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В воскресенье, 18-го октября, работники дорожного хозяйства региона вместе с коллегами из всех регионов страны будут отмечать профессиональный праздник. К этому времени готовность объектов на Южном Урале еще возрастет.

 

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