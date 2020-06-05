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ММК: цифровая трансформация

Экономика
Сегодня, 11:28

ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинская область) продолжает воплощать в жизнь стратегическую инициативу "Индустрия 4.0", ключевым элементом которой является цифровизация.

Как отмечают в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, цифровизация охватывает все бизнес-процессы ММК, повышает производительность труда и качество продукции, обеспечивает безопасность сотрудников и улучшает эффективность их деятельности, избавляя от рутинных задач, помогает соответствовать ожиданиям покупателей и требованиям времени.

В основе стратегии цифровизации ММК - более ста проектов цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании.

В числе приоритетных направлений - интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, использование технологий искусственного интеллекта для решения задач моделирования и прогнозирования технологических и бизнес-процессов, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов, решение задач защиты жизни и здоровья работников комбината при исполнении ими трудовых обязанностей.

Ожидается, что к 2025 году реализация проектов в рамках "Индустрии 4.0" принесет ММК до 160-ти миллионов долларов.

Сегодня цифровая трансформация затрагивает все сферы деятельности ММК, начиная с аглококсодоменного производства, где математические модели помогают анализировать качество закупаемого угля и оптимизировать процесс выплавки чугуна, и заканчивая общением с клиентами, которые, используя специально созданное для них приложение "Клиент ММК", в режиме онлайн могут отслеживать продвижение их заказов по переделам.

Успешная реализация IT-проектов на ММК стала возможной благодаря цифровой "зрелости" компании, которая уже давно отличалась высоким уровнем промышленной автоматизации и широким использованием информационных систем.

"Основной движущей силой, основным драйвером развития комбината в ближайшее время будет именно применение цифровых технологий во всех сферах деятельности ММК. Благодаря цифровизации мы сможем отказаться от значительной части однообразной, не требующей творческого подхода деятельности, а у сотрудников появится больше времени, чтобы работать над более интересными аналитическими задачами, осваивать новые технологии, профессиональные навыки и компетенции", – отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

 

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Теги
ММК
Магнитогорск
Павел Шиляев
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