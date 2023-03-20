20.03.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Пришла весна, пришла Победа!»
20.03.2023
ММК готовится к запуску первой очереди новой коксовой батареи
20.03.2023
Челябинский «Трактор» устроил праздник хоккея в Южноуральске
20.03.2023
Южноуральские производители молочной продукции решили проблему импортозамещения
20.03.2023
Консультация юриста: должен ли продавец оплачивать при возврате некачественный товар
20.03.2023
Миасец, чтобы перевести аферистам три миллиона, не только заложил авто, но и съездил в другой город
ММК готовится к запуску первой очереди новой коксовой батареи
20.03.2023
ММК объединил российских металлургов для обмена производственным опытом
17.03.2023
ММК вложил в Экологическую программу рекордные 30 миллиардов рублей
16.03.2023
Для ММК основным рынком сбыта проката с покрытием является Россия
16.03.2023
На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023