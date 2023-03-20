ММК готовится к запуску первой очереди новой коксовой батареи

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) в рамках строительства комплекса коксовой батареи №12 начались сушка и разогрев блока №3, который - вместе с блоком №4 - в составе первой очереди комплекса планируется к запуску в работу этим летом.

В настоящее время на обоих блоках полностью выполнена огнеупорная кладка, на третьем блоке проведена подготовка к сушке и разогреву, включая монтаж постоянного и временного газопроводов от второго блока улавливания цеха улавливания и переработки химических продуктов (ЦУПХП). Пока на четвертом блоке продолжается монтаж необходимого технологического оборудования, на блоке №3 начались предпусковые работы с разогревом огнеупорной кладки: в течение нескольких месяцев будет происходить постепенное повышение температуры, обеспечивающее равномерный прогрев. После этого пройдет загрузка печей для коксования с последующей выдачей кокса.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в рамках проекта также предусмотрено строительство трех установок сухого тушения кокса (УСТК). Первой планируется запуск УСТК №3, где на сегодняшний день уже готовы камеры тушения и ведутся монтажные работы. Строительные работы продолжаются и на других объектах комплекса, включая блоки углеподготовки и коксосортировки, а также первый и второй блоки батареи, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году в рамках второй очереди проекта.

Главная цель модернизации коксохимического производства ПАО «ММК» – кардинальное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнение экологических задач в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Пуск комплекса коксовой батареи №12 производительностью два с половиной миллиона тонн сухого кокса в год (с последующим выводом устаревших мощностей в коксохимическом производстве) обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год, а выбросы СО2 уменьшатся на 2,2 миллиона тонн в год.