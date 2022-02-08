ММК: инновации и победа технической мысли

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) сегодня, восьмого февраля, в День российской науки, рассказывает о своей научно-исследовательской деятельности, благодаря которой предприятие успешно выполняет важнейшую задачу по повышению эффективности производства.

Реализацией научно-технической политики и инновационной деятельности в ПАО «ММК» занимается научно-технический центр, специалисты которого совместно с технологами производственных подразделений выполняют различные научно-технические мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции и удовлетворение ожиданий потребителей, внедрение в производство нового оборудования, предназначенного для повышения качества продукции и ресурсосбережения комбината.

Особое внимание уделяется выполнению программ по освоению инновационных видов продукции, способных удовлетворить не только существующие, но и перспективные потребности самых требовательных клиентов.

ПАО «ММК» активно участвует в организуемых правительством РФ разработках по госзаказу. Реализуются программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (НИОКР) с проведением конкурсного отбора тем и с учетом приоритетных направлений научно-технической деятельности. В 2021-м году в ПАО «ММК» реализованы проекты НИОКР по 17-ти темам. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения результатов, выполненных в 2021 году НИОКР, – около 176-ти миллионов рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат – постоянный участник ведущих международных выставок изобретений, где инновационные разработки и изобретения специалистов регулярно получают награды различного достоинства

Так, в 2021-м году ПАО «ММК» принимало участие в XXIV московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», по итогам которого было награждено одной золотой, двумя серебряными и бронзовой медалями.

Еще один крупный инновационный форум, на котором были в прошлом году отмечены разработки изобретателей ММК, – международный конкурс инноваций и изобретений International Innovation & Invention Competition «IIIC-2021» в тайваньском Тайбэе. В рамках коллективной презентации российских изобретателей и инноваторов там были представлены пять разработок ПАО «ММК»: четыре изобретения и одна полезная модель. Все они получили золотые медали этого престижного конкурса.

Один из ключевых аспектов научно-технической деятельности на ММК – развитие технического творчества персонала, в связи с чем в список приоритетов компании прочно вошло рационализаторство. Работа в этом направлении носит на комбинате системный характер.

С каждым годом растет количество и качество подаваемых идей. Так, в 2020-м году на рассмотрение экспертных комиссий были поданы 4984 идеи, из которых приняты к внедрению приняты 3814. А в минувшем году было подано 5653 идеи, из которых к внедрению одобрены 4332. Экономический эффект от внедренных в 2021-м году рационализаторских предложений составил 606,9 миллиона рублей. Авторам рационализаторских предложений выплачено свыше 24,8 миллиона рублей.

Для мотивации работников руководство компании организует конкурсы, семинары и другие мероприятия. Ежеквартально в структурных подразделениях проходят конкурсы «Лучшая идея по решению проблемных тем» с присвоением призовых мест и материальным поощрением авторов. Большой популярностью пользуются ежегодные «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».

Опыт Магнитки в сфере рационализаторства востребован и на отраслевом уровне, отмечают в управлении информации и общественных связей комбината.

ПАО «ММК» стало инициатором проведения на базе ООО «Корпорация Чермет» в формате веб-семинара Zoom межзаводской школы рационализаторов и изобретателей предприятий металлургической отрасли и сопутствующих отраслей промышленности. Организаторы и участники видеоконференции высоко оценили рационализаторскую и изобретательскую деятельность на ММК, в том числе высокий уровень функционирования действующей на предприятии системы подачи и рассмотрения рационализаторских предложений, а также уделяемое руководством ПАО «ММК» особое внимание развитию творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению инициативы.