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ММК-ЛМЗ перешел на единую корпоративную информационную систему

Экономика
Сегодня, 16:31

ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинская область) интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP. Впервые внедрение и запуск крупной промышленной ERP были осуществлены удаленно.

Очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций Группы на единую корпоративную информационную систему (КИС) на базе Oracle E-Business Suite завершился вчера, первого июля.

Введя в партнерстве с Oracle в промышленную эксплуатацию КИС ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод" (ММК-ЛМЗ), Магнитогорский металлургический комбинат продолжил следовать своему принципу последовательной реализации программы модернизации и расширения корпоративной системы. Данная система позволит решить задачи по интеграции всех информационных потоков подразделений Группы ММК.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", Лысьвенский металлургический завод является единственным в России производителем электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.

Продукция завода широко применяется в автомобильной промышленности, строительной индустрии, отраслях общего машиностроения, при производстве бытовой техники и др.

Как и в других организациях Группы, вошедших в проект, в ММК-ЛМЗ теперь доступны объективные и своевременные данные о производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия и полной технологической цепочке в единой информационной системе.

В ходе проекта были оцифрованы все бизнес-процессы, в том числе те, которые раньше велись вне информационной системы или в разрозненных ИТ-системах.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и удаленность ЛМЗ от основной площадки ММК определили особенности этого этапа модернизации: впервые в истории комбината внедрение и запуск крупной промышленной ERP были осуществлены удаленно.

Высокопрофессиональная и слаженная работа проектной команды и эффективное управление проектом позволили успешно запустить систему в срок и с надлежащим качеством. Проект был реализован в максимально сжатые сроки - всего за полгода.

ERP от Oracle является ядром всей корпоративной информационной системы Группы компаний ММК, источником лучших мировых практик по ведению бизнеса. А для пользователей - это единые стандарты корпоративного управления в Группе и прослеживаемость информации от ввода первичных документов до влияния на финансовый результат.

 

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