ММК-ЛМЗ реализовал первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт

ММК-Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ММК, Магнитогорск, Челябинская область) завершил реализацию трехстороннего специального инвестиционного контракта.

Первый в России трехсторонний СПИК был подписан ММК-ЛМЗ, правительством Пермского края и администрацией Лысьвенского городского округа в 2015-м году в рамках федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».

В ходе реализации проекта ММК-ЛМЗ построил и в 2016-м году успешно запустил в эксплуатацию новый, не имеющий аналогов в России агрегат нанесения декоративного покрытия на тонколистовой металлопрокат. Строительство агрегата стало частью «Стратегии развития черной металлургии России на перспективу до 2030 года», а продукцию ММК-ЛМЗ включили в «План мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации».

Успешное завершение совместными усилиями трехстороннего контракта в 2021-м году позволило правительству Пермского края и администрации города Лысьва увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а ММК-ЛМЗ – получить льготный режим налогообложения. Но главное – в Пермском крае появилось новое современное производство и новые рабочие места, а выпускаемая под собственной торговой маркой SteelArt продукция получила признание на рынках России и стран ближнего зарубежья.

«Реализация данного проекта является мощным импульсом в развитии нашего предприятия, – отметил директор ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Алексей Кузнецов. – Новый вид продукции позволил расширить географию продаж, находить для себя новые сегменты рынка. Все это стало возможным благодаря реализации специального инвестиционного контракта. Благодарю правительство Пермского края, администрацию города Лысьва за высокий профессионализм. Мы вместе получили успешный и бесценный опыт».

«Интеграция Лысьвенского металлургического завода в производственную цепочку Группы ММК дала положительный эффект как для Группы компаний, так и для самого завода, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, – Нам удалось значительно расширить продуктовую линейку предприятия и освоить новые виды продукции. Производство новых видов проката с декоративным покрытием SteelArt, реализованное в рамках контракта, пользуется высоким спросом на рынке. На данный момент освоен выпуск девяти рисунков данного проката, и мы планируем развивать это направление и в перспективе».

СПРАВКА

Лысьвенский металлургический завод – единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями. Предприятие вошло в состав Группы ПАО «ММК» в конце 2017-го года. Мощность площадки по производству холоднокатаного проката с полимерным покрытием составляет 350 тысяч тонн в год, по производству оцинкованного проката – 390 тысяч тонн. На ЛМЗ представлена широкая линейка проката с полимерным покрытием: от базового сегмента для производства кровельных материалов и профилирования до высококачественного проката премиум-сегмента для производства кровли премиум-класса, внутренней отделки помещений, а также для деталей корпусов бытовой техники.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы Группы ММК в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является признанным лидером металлургической отрасли РФ по разнообразию сортамента выпускаемой продукции и по темпам технического перевооружения производства. В 2021-м году Группа ММК произвела 13,5 миллиона тонн стали и реализовала 12,5 миллиона тонн металлопродукции.