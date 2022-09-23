ММК-МЕТИЗ - о преимуществах канатов параллельной свивки

Ведущий специалист технологического центра Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область) Дмитрий Творогов в своем выступлении на 11-й общероссийской конференции «Проволока – крепеж» рассказал о перспективах развития производства стальных канатов параллельной свивки.

По его словам, на рынке все большее применение находят многопрядные канаты с группой прочности 1960 Н/мм2 и выше, разрывное усилие которых превышает разрывное усилие каната стандартной конструкции на 10-15 процентов при соответствующей маркировочной группе. В настоящее время большую долю стальных канатов, поставляемых потребителям, составляют шестипрядные канаты диаметром от трех до 72-х миллиметров.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» благодаря большой работе по модернизации проволочно-канатного производства, выполненной в рамках масштабной инвестиционной программы, располагает возможностями изготавливать восьмипрядные канаты диаметром до 80-ти миллиметров, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

В числе преимуществ канатов параллельной свивки с металлическим сердечником отмечают увеличенную конструктивную плотность и разрывное усилие каната; большую износостойкость в результате уменьшения контактных напряжений при линейном контакте между элементами каната (наружными прядями каната и прядями металлического сердечника); большую гибкость каната. Кроме того, не требуется отдельная технологическая операция по изготовлению сердечника; продукция - с высокой стоимостью, низкими издержками.

Стальные канаты параллельной свивки имеют широкую область применения, в том числе это грузоподъемные сооружения, электрические мостовые краны, автомобильные подъемники, сваебойные машины.