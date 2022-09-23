23.09.2022
На Шершневской плотине хотят установить систему фотофиксации нарушений правил проезда
23.09.2022
За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело
23.09.2022
ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса
23.09.2022
ММК-МЕТИЗ - о преимуществах канатов параллельной свивки
23.09.2022
«Трасса 74» в Челябинске: что сделано и что предстоит
23.09.2022
Вандалы испортили железнодорожный мост
ММК-МЕТИЗ - о преимуществах канатов параллельной свивки
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022