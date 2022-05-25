ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) объявил о грядущем повышении зарплаты сотрудников.

В соответствии с приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева с первого июня текущего года тарифные ставки и оклады работников комбината вырастут на десять процентов.

Повышение коснется рабочих, руководителей, специалистов и служащих ПАО «ММК», а также работников, оплата труда которых производится по индивидуальным системам и контрактам.

Как пояснили в управлении информации и общественных связей ММК, индексация пройдет в рамках утвержденной программы и с целью увеличения реального уровня заработной платы с учетом изменения стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Организация оплаты труда на Магнитогорском металлургическом комбинате базируется на нормах Трудового кодекса РФ и федеральных законах, содержащих нормы трудового права. Также в основу оплаты труда заложены принципы, достигнутые в ходе подписания отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ и Коллективного договора ММК.

«Несмотря на все трудности сегодняшнего момента наша компания стремится выплачивать конкурентную заработную плату, обеспечивающую работникам достойную жизнь. Действующая в ПАО «ММК» система оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и направлена на достижение поставленных целей по безопасному производству качественной продукции», - отметил Павел Шиляев.