25.05.2022
В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла
25.05.2022
В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло
25.05.2022
Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%
25.05.2022
В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки
25.05.2022
Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца
25.05.2022
В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня
23.05.2022
Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
20.05.2022
Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО
19.05.2022
ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции
19.05.2022
Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022