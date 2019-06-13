ММК одержал победу в конкурсе «Лучшие закупочные практики – 2018»

Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из победителей I Всероссийского конкурса «Лучшие закупочные практики – 2018». Высокой оценки жюри удостоился успешный проект ММК по оптимизации категорийных закупок с использованием интернет-магазинов, сообщает пресс-служба компании.

Конкурс состоялся в рамках VII съезда Лиги профессиональных закупщиков, прошедшего в Армении. В Ереване собрались представители двадцати крупнейших российских компаний-заказчиков, включая ПАО «ММК», «Роснано», «Ростелеком» и «НПО Энергомаш».

Подобное соревнование среди профессионалов в сфере закупок организаторы Лиги проводили впервые. Жюри оценивало презентации кейсов успешной закупочной деятельности и способов ее реализации, которые не только положительно сказываются на бюджетах заказчиков, но и благотворно влияют на рынок в целом: увеличивают конкуренцию и повышают открытость закупок.

Программа мероприятия состояла из тренингов на построение личного бренда закупщика и эффективной команды отдела закупок. Из множества заявок в шорт-лист попали 11 компаний. Магнитку на конкурсе представлял старший менеджер группы аналитики и сопровождения процессов управления категорийных закупок Дмитрий Камнев. ПАО «ММК» стало победителем в номинации «Оптимизация категорийных закупок с использованием интернет-магазинов».

Корпоративные закупки в интернет-магазине – активно развивающееся направление закупок в ПАО «ММК», которое существенно снижает транзакционную нагрузку, значительно ускоряет и упрощает процесс закупок и экономит финансовые ресурсы. С интернет-магазинами комплексных поставщиков заранее заключаются договоры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. В интернет-магазинах закупаются метизы, электротехническое оборудование, канцтовары, хозтовары, бытовая техника.