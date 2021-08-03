ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) является крупнейшим благотворителем комплексной программы «ХХI век – детям Южного Урала», на которую за первое полугодие текущего года израсходовано более 206 миллионов рублей.

Данная программа реализуется благотворительным фондом «Металлург» два десятка лет - в сотрудничестве с челябинским областным отделением «Российский детский фонд».

Важное место в программе занимают социальная и материальная поддержка материнства и детства, стимулирование рождаемости, укрепление семьи. В рамках программы «Охрана материнства и детства» продолжается работа центра «Материнство», направленная на обеспечение здоровья беременных женщин. Ежемесячно в центре бесплатно наблюдаются около 150-ти женщин со сроками беременности от 13-ти недель.

В первом полугодии 2021-го года оказана материальная помощь 233-ти семьям для приобретения одежды новорожденным детям; ежемесячную материальную поддержку получают женщины по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также в возрасте от полутора до трех лет. Беременные женщины оздоравливаются в санатории-профилактории «Южный», в аквапарке «Водопад чудес».

Специалисты центра «Материнство» стали авторами социального проекта «Осознанное родительство - путь к гармонии в семье». Он стал победителем десятого конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию выделено один миллион 400 тысяч рублей. Целью проекта является укрепление института семьи и семейных отношений через медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение женщин. Его участницы - женщины в период беременности с 12-ти недель и после рождения ребенка до шести месяцев.

За счет средств фонда приобретены витаминно-минеральные комплексы, эллиптические тренажеры, бактерицидные рециркуляторы, игрушки для «детской площадки», организуются занятия с детьми участниц проекта в возрасте от полутора до семи лет и многое другое.

Кроме того, закуплены массажные коврики для профилактики варикозного расширения вен, солевые лампы для ионизации воздуха, укрепления иммунитета и повышения жизненного тонуса участниц проекта, гимнастические маты для обеспечения безопасности во время игр детей.

Для беременных женщин организовано лечение и медицинское обслуживание в санатории-профилактории «Южный», будущие мамочки посещают городской аквапарк «Водопад чудес».

В рамках программы проводятся занятия по подготовке к родам, по перинатальной психологии, занятия семейным сотворчеством, «Школа отцовства», организован временный присмотр за детьми женщин, входящих в целевую группу проекта и не имеющих возможности оставить старшего ребенка дома на время лекций и практических занятий. Для гармоничного психологического здоровья беременных женщин организованы индивидуальные консультации психолога, семейные тренинги.

С 2008-го года реализуется программа социальной поддержки многодетных семей. Сегодня на учете в фонде состоят тысяча 543 семьи (четыре тысячи 880 детей). Им, в частности, оказывается ежемесячная материальная помощь, материальная помощь на оздоровление, на компенсацию стоимости занятий в учреждениях дополнительного образования, каждый месяц производится частичная компенсация коммунальных услуг, дети-именинники получают подарки ко дню рождения. Действует пункт «Берегиня», где родители могут подобрать необходимую одежду для своих детей.

Не оставлены без поддержки семьи, потерявшие кормильца вследствие несчастного случая на производстве. Им оказывается ежемесячная материальная помощь на содержание ребенка, на оплату посещения детского сада/яслей, выплачиваются стипендии учащимся средне-специальных, профессиональных и высших учебных заведений, вручаются подарки ко дню рождения и Дню защиты детей и многое другое. Помощь оказывают и состоящим на учете в фонде престарелым родителям и вдовам погибших на производстве.

На учете в фонде «Металлург» состоит 334 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Фонд оказывает таким семьям социальную поддержку. В этом списке – материальная помощь, в том числе на приобретение дорогостоящих лекарств, на компенсацию затрат по лечению детей, оздоровление семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в ДООЦ «Уральские Зори», посещение городского аквапарка.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», недавно для детей с ограниченными возможностями здоровья была организована загородная поездка в дом отдыха «Абзаково» с посещением зоопарка, аквапарка, конной прогулкой и горячим обедом.

Фонд поддерживает 26 детских специализированных учреждений. Это детские дома, интернаты, дома ребенка, коррекционные школы, социально-реабилитационные центры, детские больницы.

Дети получают одежду, обувь, медикаменты, канцтовары, спортинвентарь, книги, учебники, игрушки, технические средства обучения, специальное оборудование.

Продолжается реализация программы организации досуговых и оздоровительных мероприятий для воспитанников десяти интернатных и специализированных учреждений города.

В целях создания условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала юных горожан, развития их способностей и формирования личностного и профессионального самоопределения реализуется программа «Одаренные дети Магнитки». Она направлена на поддержку одаренных детей из малообеспеченных семей, которые зачастую не в состоянии оплатить участие в конкурсе или собрать необходимые средства на проезд к месту проведения конкурса.

В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организаторам данных конкурсов и обучающих семинаров в целях содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, развития талантов.

Оказана и благотворительная помощь организациям, учреждениям города и области для развития физической культуры и спорта среди молодежи, вовлечения молодежи в спортивные секции, укрепления здоровья подрастающего поколения.