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ММК отмечен высокой наградой за природоохранную деятельность

Экономика
Сегодня, 11:08

Магнитогорский металлургический комбинат был признан победителем на XVII отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Всего на конкурс подали заявки 52 предприятия из 21 региона России, на которых трудится почти половина работающих в горно-металлургическом комплексе. Кроме самого ММК, победителем конкурса в той же номинации стало еще одно предприятие – Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Победители отраслевого конкурса будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством России.

«Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду – один из основных элементов стратегии, направленной на долгосрочное и устойчивое развитие ММК. Экологическая программа ПАО «ММК» охватывает все производственные процессы и направлена на внедрение наилучших доступных технологий для снижения уровня воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности технологических процессов», - сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Напомним, комбинат реализует стратегическую инициативу «Чистый город», которая предполагает, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске снизится к 2025 году до пяти единиц, что соответствует состоянию «чистый город». Ключевую роль в достижении намеченных целей должно сыграть строительство современных природоохранных сооружений на новых производственных объектах агло-коксо-доменного передела.

Затраты ММК на природоохранную деятельность составили в 2019 году более 8,7 миллиардов рублей, из этой суммы свыше половины – это затраты на капитальное строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов.

 

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