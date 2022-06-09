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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроженец Челябинска, работавший в администрации Челябинского городского округа, Александр Костома
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.06.2022

Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывшими работниками МКУ «Городская среда» Челябинска занимаются правоохранительные органы, куда в
09.06.2022

Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В дело по защите челябинского леса на Тополинке в Челябинске вмешалась Генпрокуратура России. Жал
09.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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09.06.2022 16:22
Фото: ММК

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал победителем – сразу в нескольких номинациях - всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2021», ежегодно проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Уже традиционной для Магнитки как флагмана российской металлургической отрасли стала награда в номинации «За развитие кадрового потенциала». Высокие стандарты кадровой политики ПАО «ММК» были не раз отмечены на всероссийских и отраслевых конкурсах. Основа кадрового потенциала Группы ММК – работники, обладающие широким спектром компетенций и высокой профессиональной квалификацией. Ежегодно ряды компании пополняют около 500 выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. С целью развития профессиональных компетенций сотрудников и кадрового резерва в Группе ММК ведется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам. В 2021 году по программам повышения квалификации и переподготовки на ММК прошли обучение свыше 13 тысяч работников, а инвестиции компании в это направление составили почти 130 миллионов рублей.

ПАО «ММК» также вошло в число победителей в номинация «За динамичное развитие бизнеса» и «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG». Следование принципам устойчивого развития в Группе ММК является одним из ключевых векторов развития компании, а внимание Магнитогорского металлургического комбината к устойчивому развитию и вопросам ESG подтверждено независимыми, в том числе международными, экспертами.

Важной вехой для компании с точки зрения раскрытия информации об устойчивом развитии стала публикация в 2021 году ESG Data Pack – наиболее полной базы данных по экологическим и социальным показателям, а также показателям корпоративного управления, дополняющей информацию из интегрированного годового отчета.

Магнитка стабильно входит в группу лидеров ежегодных индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», формируемых РСПП и отражающих достижения крупнейших российских компаний в области управления корпоративной ответственностью, устойчивого развития и социального предпринимательства.

Помимо этого, Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем в специальной номинации «За активное внедрение принципов социального партнерства». Эти принципы лежат в основе взаимоотношений компании с трудовым коллективом, жителями Магнитогорска и местными сообществами. ПАО «ММК» ежегодно тратит на благотворительные цели и реализацию социальных программ около трех миллиардов рублей.

«ESG-повестка прочно интегрирована во все аспекты деятельности и бизнес-процессы Группы ПАО «ММК», и не последнюю роль здесь играет социальная ответственность, которую мы рассматриваем, в первую очередь, как основу дальнейшего поступательного и устойчивого развития компании, а также в качестве инвестиций в социальное благополучие коллектива и здоровую социальную обстановку не территориях присутствия», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Российский союз промышленников и предпринимателей проводит ежегодный всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, эффективность, устойчивость» на протяжении многих лет. В нем традиционно принимают участие российские предприятия всех видов деятельности и форм собственности.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», цели конкурса – содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации; определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности, а также результатов, отражающих продвижение к целям устойчивого развития ООН.

ММК
Магнитогорск
Павел Шиляев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.06.2022 17:27

Челябинские «пятерки» и «шестерки» пошли по своему обычному маршруту

07.06.2022 17:17

На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды

07.06.2022 17:11

Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках

07.06.2022 17:10

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня

07.06.2022 16:55

Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»

07.06.2022 16:52

В Челябинске жители немецкого квартала пожаловались президенту России на аварийное состояние домов

07.06.2022 16:50

Cудьба Виталия Безрукова решится в течение нескольких часов

07.06.2022 15:40

«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября

07.06.2022 14:36

Кому положены выплаты при гибели близкого в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии

07.06.2022 14:05

Вступление скандинавов в НАТО опасно эскалацией внутренних и внешних конфликтов

07.06.2022 13:56

Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку

07.06.2022 13:41

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

07.06.2022 13:31

В Златоусте трое подростков обвиняются в магазинных кражах

07.06.2022 13:29

Челябинские пляжи оказались непригодными для купания

07.06.2022 13:07

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

07.06.2022 12:53

Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня

07.06.2022 12:40

Пленный из ВСУ: Советую сослуживцам сдаться, командованию мы не нужны

07.06.2022 12:28

Военнопленные: Заградотряды ВСУ не дают отступать, необученных солдат гонят на убой

07.06.2022 12:22

Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области

07.06.2022 12:20

МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей

07.06.2022 12:16

Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца

07.06.2022 11:49

В Кунашакском районе двух учеников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки

07.06.2022 11:47

В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры

07.06.2022 11:10

Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья

07.06.2022 11:08

ЮУрГУ: как превратить обучение в вузе в старт для успешной карьеры?

07.06.2022 10:46

Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами

07.06.2022 10:44

В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов

07.06.2022 10:43

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