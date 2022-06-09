ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал победителем – сразу в нескольких номинациях - всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2021», ежегодно проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Уже традиционной для Магнитки как флагмана российской металлургической отрасли стала награда в номинации «За развитие кадрового потенциала». Высокие стандарты кадровой политики ПАО «ММК» были не раз отмечены на всероссийских и отраслевых конкурсах. Основа кадрового потенциала Группы ММК – работники, обладающие широким спектром компетенций и высокой профессиональной квалификацией. Ежегодно ряды компании пополняют около 500 выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. С целью развития профессиональных компетенций сотрудников и кадрового резерва в Группе ММК ведется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам. В 2021 году по программам повышения квалификации и переподготовки на ММК прошли обучение свыше 13 тысяч работников, а инвестиции компании в это направление составили почти 130 миллионов рублей.

ПАО «ММК» также вошло в число победителей в номинация «За динамичное развитие бизнеса» и «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG». Следование принципам устойчивого развития в Группе ММК является одним из ключевых векторов развития компании, а внимание Магнитогорского металлургического комбината к устойчивому развитию и вопросам ESG подтверждено независимыми, в том числе международными, экспертами.

Важной вехой для компании с точки зрения раскрытия информации об устойчивом развитии стала публикация в 2021 году ESG Data Pack – наиболее полной базы данных по экологическим и социальным показателям, а также показателям корпоративного управления, дополняющей информацию из интегрированного годового отчета.

Магнитка стабильно входит в группу лидеров ежегодных индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», формируемых РСПП и отражающих достижения крупнейших российских компаний в области управления корпоративной ответственностью, устойчивого развития и социального предпринимательства.

Помимо этого, Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем в специальной номинации «За активное внедрение принципов социального партнерства». Эти принципы лежат в основе взаимоотношений компании с трудовым коллективом, жителями Магнитогорска и местными сообществами. ПАО «ММК» ежегодно тратит на благотворительные цели и реализацию социальных программ около трех миллиардов рублей.

«ESG-повестка прочно интегрирована во все аспекты деятельности и бизнес-процессы Группы ПАО «ММК», и не последнюю роль здесь играет социальная ответственность, которую мы рассматриваем, в первую очередь, как основу дальнейшего поступательного и устойчивого развития компании, а также в качестве инвестиций в социальное благополучие коллектива и здоровую социальную обстановку не территориях присутствия», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Российский союз промышленников и предпринимателей проводит ежегодный всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, эффективность, устойчивость» на протяжении многих лет. В нем традиционно принимают участие российские предприятия всех видов деятельности и форм собственности.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», цели конкурса – содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации; определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности, а также результатов, отражающих продвижение к целям устойчивого развития ООН.