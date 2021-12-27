27.12.2021
ВТБ: предприниматели могут покупать и продавать валюту по рыночному курсу в мобильном банке
27.12.2021
И снова в деревню Назарово приехали книги
27.12.2021
Дед Мороз специального назначения прибыл на Южный Урал
27.12.2021
Челябинские власти рассказали о новых маршрутах общественного транспорта
27.12.2021
ММК получил признание «Серебряных нитей»
27.12.2021
В областной больнице Челябинска начали по-новому лечить бронхиальную астму
ММК получил признание «Серебряных нитей»
27.12.2021
Союз молодых металлургов представил новый календарь
24.12.2021
ММК внедряет передовую систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья
22.12.2021
ММК поздравил магнитогорских спортсменов с медалями «Игр ГТО»
22.12.2021
Работник ММК создал лучший в России фотопортрет человека труда
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021