ММК получил признание «Серебряных нитей»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) получил дипломы победителя большого национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити-2021» в номинациях «Лучший корпоративный аккаунт в социальных сетях» и «Лучший проект производственного туризма».

«Серебряные нити» – один из наиболее авторитетных в России конкурсов корпоративных медиа (проходит с 2008-го года). Ежегодно в нем принимает участие почти 150 медийных проектов.

В 2021-м году ММК вошел в число триумфаторов конкурса в двух номинациях. Страница ММК в социальной сети «ВКонтакте» отмечена как лучший корпоративный аккаунт в социальных сетях, а проект промышленного туризма «Стальной маршрут. Экскурсии на ММК» стал единоличным победителем в номинации «Лучший проект производственного туризма».

«Мы развиваем корпоративные медиа, работаем с внешними аудиториями во всех возможных форматах и стремимся к максимальной открытости, – отметил заместитель генерального директора предприятия по внешним коммуникациям Владимир Руга, комментируя итоги конкурса. – Рад, что наши усилия высоко оценивают, в том числе сторонние эксперты».

Официальный аккаунт ММК в «ВКонтакте» в 2021-м году продемонстрировал мощный рост числа подписчиков (до более чем десять тысяч человек) и их вовлеченности: во многом этому способствовал проведенный в июне-июле творческий конкурс «Мы металлурги. Битва цехов», приуроченный ко Дню металлурга. Кроме того, на странице ММК всегда можно найти свежие новости о комбинате, полезную информацию для сотрудников ММК и жителей Магнитогорска, получить ответы на вопросы – администраторы активно общаются с подписчиками.

Что касается промышленного туризма, в рамках проекта «Стальной маршрут» ММК открыл свои двери для туристов в 2018-м году. Как отмечает управление информации и общественных связей комбината, в настоящее время на предприятии работает семь туристических маршрутов – два детских и пять, рассчитанных на взрослых. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку ПАО «ММК» посетили более 17-ти тысяч человек, в том числе 3,7 тысячи детей.