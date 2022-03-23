ММК поможет развивать промышленный туризм в масштабах страны

В Магнитогорске (Челябинская область) по инициативе ПАО «ММК», Агентства стратегических инициатив (АСИ) и регионального правительства открылся первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма, где будут готовить специализированных гидов-экскурсоводов.

Кроме того, коллектив центра призван создавать демонстрационные площадки, на которых предприятия смогут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

Магнитогорский металлургический комбинат в качестве обучающей площадки выбран не случайно: предприятие одним из первых на Южном Урале открыло свои двери для туристов еще четыре года назад. За это время была проведена большая системная работа по развитию промышленного туризма.

Сегодня ПАО «ММК» предлагает семь экскурсий, в том числе для детей, а также пять виртуальных туров по объектам компании. И экскурсии, и виртуальные путешествия по металлургическому гиганту были отмечены наградами на всероссийском уровне. Всего же в цехах комбината за это время побывало почти 19 тысяч человек. Интерес к посещению производственных объектов ММК не ослабевает, и компания готова охотно делиться наработанным опытом с другими предприятиями.

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ММК уже обучают специальности «Экскурсовод промышленного туризма» и приемам создания безопасного экскурсионного маршрута на действующем предприятии.

«Мы безусловно рады, что на нашей площадке открывается первый в России центр профессиональных компетенций в этой сфере деятельности», - отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

По его словам, создание центра свидетельствует о важности и значимости развития промышленного туризма не только в Челябинской области, но и на территории всей страны.

«Магнитогорский металлургический комбинат реализует масштабные инвестиционные и экологические проекты, внедряет цифровые решения и непрерывно совершенствуется, и мы готовы рассказать всем желающим обо всех инновациях и преобразованиях, происходящих на ММК. Наши гости имеют возможность оценить масштаб предприятия и значимость труда металлургов, увидеть, насколько металлургия в нашей стране продвинулась вперед. За время реализации проекта нами накоплен уникальный опыт, который, безусловно, можно использовать для туристического и экономического развития других регионов», - сказал Павел Шиляев.

В открытии центра приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, глава города Магнитогорска Сергей Бердников, руководитель программы развития промышленного туризма АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (Москва) Ольга Шандуренко. А участниками первого образовательного курса стали представители Челябинской и Кемеровской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, запуску работы центра были посвящены мероприятия по межрегиональному обмену опытом – «Практики промышленного гостеприимства».

За два дня гости побывали в цехах ММК и «ММК-МЕТИЗ», отработали навыки создания экскурсий на действующее предприятие в Школе безопасности, познакомились с самыми интересными практиками развития промтуризма, существующими в разных регионах России, поделились своим опытом и получили консультации от практиков в сфере промышленных экскурсий.