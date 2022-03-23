ММК поможет развивать промышленный туризм в масштабах страны

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Карталы
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Спецоперация на Украине
Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске сегодня, 25 марта, состоялась встреча иностранных журналистов с главой Луганской Народ
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
25.03.2022

Собкор «Урал-пресс-информа» встретился главой ЛНР Леонидом Пасечником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с первого апреля отменяется популярный среди населения трамвайный маршрут № 8, котор
Транспорт
Транспорт
25.03.2022

Как с Комсомольским?

Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Скорость трамвайного движения в Челябинске увеличилась благодаря обособлению рельсов на 10-15%. Т
Дороги
Дороги
25.03.2022

Челябинские власти рассказали о результатах обособления трамвайных путей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2022

Журналисты «Урал-пресс-информ» показали свои знания в игре «Мозгобойня»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комитет Законодательного собрания Челябинской области по законодательству одобрил проекты трех за
25.03.2022

В ЗСО одобрили законопроекты по преобразованию Коркинского района
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2022

Челябинская драма отметит День театра по-царски
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2022

Челябинский Горыныч расстался с могучим украшением, открыв сезон «рогопада»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2022

Сбер начинает финансировать предприятия АПК по льготной программе Минсельхоза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2022

Ашинец стал победителем по чемпионату России по ски-кроссу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2022

ОНФ обратил внимание челябинских властей на удручающее состояние тротуара возле ГКБ-1
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2022

На Таганае появились «ключики весны»

ММК
Магнитогорск
Павел Шиляев
Сергей Бердников
Экономика
23.03.2022 15:17
Фото: ММК

ММК поможет развивать промышленный туризм в масштабах страны

В Магнитогорске (Челябинская область) по инициативе ПАО «ММК», Агентства стратегических инициатив (АСИ) и регионального правительства открылся первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма, где будут готовить специализированных гидов-экскурсоводов.

Кроме того, коллектив центра призван создавать демонстрационные площадки, на которых предприятия смогут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

Магнитогорский металлургический комбинат в качестве обучающей площадки выбран не случайно: предприятие одним из первых на Южном Урале открыло свои двери для туристов еще четыре года назад. За это время была проведена большая системная работа по развитию промышленного туризма. 

Сегодня ПАО «ММК» предлагает семь экскурсий, в том числе для детей, а также пять виртуальных туров по объектам компании. И экскурсии, и виртуальные путешествия по металлургическому гиганту были отмечены наградами на всероссийском уровне. Всего же в цехах комбината за это время побывало почти 19 тысяч человек. Интерес к посещению производственных объектов ММК не ослабевает, и компания готова охотно делиться наработанным опытом с другими предприятиями.    

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ММК уже обучают специальности «Экскурсовод промышленного туризма» и приемам создания безопасного экскурсионного маршрута на действующем предприятии.

«Мы безусловно рады, что на нашей площадке открывается первый в России центр профессиональных компетенций в этой сфере деятельности», - отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

По его словам, создание центра свидетельствует о важности и значимости развития промышленного туризма не только в Челябинской области, но и на территории всей страны.

«Магнитогорский металлургический комбинат реализует масштабные инвестиционные и экологические проекты, внедряет цифровые решения и непрерывно совершенствуется, и мы готовы рассказать всем желающим обо всех инновациях и преобразованиях, происходящих на ММК. Наши гости имеют возможность оценить масштаб предприятия и значимость труда металлургов, увидеть, насколько металлургия в нашей стране продвинулась вперед.  За время реализации проекта нами накоплен уникальный опыт, который, безусловно, можно использовать для туристического и экономического развития других регионов», - сказал Павел Шиляев.

В открытии центра приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, глава города Магнитогорска Сергей Бердников, руководитель программы развития промышленного туризма АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (Москва) Ольга Шандуренко. А участниками первого образовательного курса стали представители Челябинской и Кемеровской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, запуску работы центра были посвящены мероприятия по межрегиональному обмену опытом – «Практики промышленного гостеприимства».

За два дня гости побывали в цехах ММК и «ММК-МЕТИЗ», отработали навыки создания экскурсий на действующее предприятие в Школе безопасности, познакомились с самыми интересными практиками развития промтуризма, существующими в разных регионах России, поделились своим опытом и получили консультации от практиков в сфере промышленных экскурсий.

ММК
Магнитогорск
Павел Шиляев
Сергей Бердников
Новости по тегу: ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2022

Ольга Рашникова досрочно вышла из Совета директоров ПАО «ММК»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2022

Виктор Рашников: ММК выполнит социальные программы, несмотря на санкции

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2022

Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.03.2022

Санкции для России – это бумеранг для Запада
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональны
Культура

Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником

25.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ходе специальной операции на Украине при выполнении боевого задания героически погибли еще два
Происшествия

В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца

24.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Учебный год скоро заканчивается, а вы еще не успели подготовиться к выпускным экзаменам? Опять со
Общество

Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ

24.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накормить ребёнка правильной, здоровой пищей сложно. Любовь к тушёной капусте, отварной свекле, п
Крупным планом

Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями

23.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ходе специальной операции на Украине при выполнении боевого задания героически погибли еще два
Происшествия

В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов

23.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ровно двадцать лет назад, 23-го марта 2002-го года, в управлении ФСБ России по Челябинско
Общество

Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью

23.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске сегодня, 25 марта, состоялась встреча иностранных журналистов с главой Луганской Народ
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
25.03.2022

Собкор «Урал-пресс-информа» встретился главой ЛНР Леонидом Пасечником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с первого апреля отменяется популярный среди населения трамвайный маршрут № 8, котор
Транспорт
Транспорт
25.03.2022

Как с Комсомольским?

Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Скорость трамвайного движения в Челябинске увеличилась благодаря обособлению рельсов на 10-15%. Т
Дороги
Дороги
25.03.2022

Челябинские власти рассказали о результатах обособления трамвайных путей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2022

Журналисты «Урал-пресс-информ» показали свои знания в игре «Мозгобойня»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комитет Законодательного собрания Челябинской области по законодательству одобрил проекты трех за
25.03.2022

В ЗСО одобрили законопроекты по преобразованию Коркинского района
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

25.03.2022 15:53

Челябинская драма отметит День театра по-царски

25.03.2022 15:36

Собкор «Урал-пресс-информа» встретился главой ЛНР Леонидом Пасечником

25.03.2022 15:04

Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров

25.03.2022 14:54

Челябинский Горыныч расстался с могучим украшением, открыв сезон «рогопада»

25.03.2022 14:51

Челябинские власти рассказали о результатах обособления трамвайных путей

25.03.2022 14:49

Сбер начинает финансировать предприятия АПК по льготной программе Минсельхоза

25.03.2022 14:43

Ашинец стал победителем по чемпионату России по ски-кроссу

25.03.2022 14:05

ОНФ обратил внимание челябинских властей на удручающее состояние тротуара возле ГКБ-1

25.03.2022 14:04

Журналисты «Урал-пресс-информ» показали свои знания в игре «Мозгобойня»

25.03.2022 12:58

Системы для торговли на Форекс: как выбрать свою

25.03.2022 12:54

На Таганае появились «ключики весны»

25.03.2022 12:17

В ЗСО одобрили законопроекты по преобразованию Коркинского района

25.03.2022 12:04

В Челябинской области снижается суточная смертность от ковида

25.03.2022 12:02

Минобороны России: разработки биооружия финансировал фонд Хантера Байдена

25.03.2022 11:59

Сергей Миронов – о последствиях замены доллара на рубли в торговле с Западом

25.03.2022 11:57

Рыжих обитательниц нацпарка «Зигальга» «привьют» от бешенства

25.03.2022 11:43

Число желающих вакцинировать своих детей уменьшилось вдвое

25.03.2022 11:42

Снежные валы и наледь: подрядчики игнорируют нормативы по уборке региональных трасс

25.03.2022 11:27

Дмитрий Медведев заявил об отсутствии ограничений для введения смертной казни: всё будет зависеть от ситуации

25.03.2022 11:25

В Челябинске грядет Театральная Манекениада

25.03.2022 11:11

В Челябинской области за взятку задержан начальник участка промышленного предприятия

25.03.2022 11:02

Евросоюз профинансирует восстановление Украины

25.03.2022 10:42

Полицейский из Златоуста спас старушку, которая несколько дней просидела взаперти

25.03.2022 10:41

Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником

25.03.2022 10:40

В Челябинской области назвали сроки начала весенней охоты на птиц

25.03.2022 10:39

ГРЦ Макеева из Миасса в ответ на введенные санкции направил вице-премьеру Великобритании песню

25.03.2022 10:13

Минобороны РФ заявило о новых доказательствах причастности США к разработке биооружия

25.03.2022 10:11

Челябинцам напомнили о возможности получить бесплатную консультацию юриста

25.03.2022 10:07

Собкор «Урал-пресс-информа» в ЛНР: Верующие Старобельска боятся украинских националистов

25.03.2022 10:00

В Челябинской области 133 организации заявили о сокращении почти 1,7 тысячи человек

25.03.2022 09:34

Около четырех тонн гуманитарной помощи передали беженцам работники ЮУЖД

24.03.2022 18:07

В Западном открыта новая поликлиника, которая будет обслуживать жителей трех поселков

24.03.2022 17:35

Молодёжный приглашает челябинцев отметить Всемирный день театра читкой и скидками

24.03.2022 17:33

Анонсы событий и мероприятий на 25 марта

24.03.2022 17:19

Текслер – главам: Все планы по строительству соцобъектов и нацпроектам должны быть реализованы

24.03.2022 17:09

Российский экологический оператор предложил альтернативу дефицитному тетрапаку

24.03.2022 16:57

В России отменили фестиваль «Кинотавр»

24.03.2022 16:44

Росрыболовство не рассматривает госрегулирование цен на рыбную продукцию

24.03.2022 16:42

Инфраструктура ЮУЖД готовится к безопасному пропуску весеннего паводка

24.03.2022 16:38

Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования ЦБ в Челябинской области

24.03.2022 16:37

Детям Мариуполя: Челябинская область продолжает сбор помощи Донбассу

24.03.2022 15:40

Великобритания расширила санкции против России: в чёрном списке Альфа-банк, РЖД и Герман Греф

24.03.2022 15:40

В пятницу в Челябинской области сыро и ветрено

24.03.2022 15:38

МВД отменило плановые проверки бизнеса

24.03.2022 15:36

YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

24.03.2022 15:35

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

24.03.2022 15:07

Преподаватель географии из колонии Копейска признана «Учителем года»

24.03.2022 15:04

В Камерном театре Челябинска грядет словесная дуэль

24.03.2022 14:52

Карталинец продавал подделки под видом царских монет

24.03.2022 14:32

Сотрудники ГИБДД Челябинска спасли жизнь малыша

24.03.2022 14:28

Текслер рекомендовал главам активно вовлекать залежные земли в сельхозоборот

24.03.2022 14:24

Ювелирная работа: врачи ЧОКБ избавили юную пациентку от опасной почечной аномалии

24.03.2022 14:06

Текслер: Любые факты необоснованного роста цен необходимо жестко пресекать

24.03.2022 13:24

Челябинская область хлебом и мясом обеспечена

24.03.2022 13:18

Ольга Рашникова досрочно вышла из Совета директоров ПАО «ММК»

24.03.2022 12:52

Евгения Майорова: В Челябинской области стартует очень важный проект «НеДетские голоса»

24.03.2022 12:37

Росрыболовство предложило зафиксировать цены на рыбу

24.03.2022 12:33

Бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин выступил за мир против нацизма

24.03.2022 12:31

Western Union останавливает проведение денежных переводов в России

24.03.2022 12:14

Ставка по льготной ипотеке будет увеличена до 12%

24.03.2022 12:03

МТС объявила о дополнительном найме сотрудников по всем бизнес-направлениям

24.03.2022 11:57

С места событий: как живет сегодня освобожденный от украинских военных Старобельск

24.03.2022 11:44

В освобожденном Старобельске торжественно открыли Госбанк ЛНР

24.03.2022 11:36

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов

24.03.2022 11:33

«Аккордеон +Оркестр» - весенняя премьера Челябинского «Малахита»

24.03.2022 11:31

За сутки число выздоровевших после ковида южноуральцев в четыре раза превысило число заболевших

24.03.2022 11:30

Очередное мошенничество в Челябинске под видом ДТП

24.03.2022 11:27

В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца

24.03.2022 11:13

В Златоусте из-за пожара в поликлинике эвакуировались 60 человек

24.03.2022 11:07

Национальный парк «Таганай» отсканировали

24.03.2022 11:06

Завод Renault в Москве временно прекращает свою работу

24.03.2022 11:05

Олег Екимов: В Челябинской области есть резервы для повышения зарплаты

24.03.2022 11:00

В 2022 году трасса «Екатеринбург-Челябинск» станет четырехполосной

24.03.2022 10:58

В Белгородской области украинский снаряд попал в частный дом

24.03.2022 10:55

Япония пока не понимает, как платить за российский газ в рублях

24.03.2022 10:54

После вмешательства Скокова решен «квартирный вопрос» пенсионерки

24.03.2022 10:53

На железнодорожном переезде в Чурилово будет закрыто движения транспорт

24.03.2022 10:36

В Челябинске водители сбили двух маленьких детей на пешеходных переходах

24.03.2022 10:34

Текслер поручил главам контролировать подготовку к паводковому и пожароопасному сезонам

24.03.2022 10:15

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта

24.03.2022 10:06

Текслер: Ожидаем рост потребности на детский отдых этим летом

24.03.2022 10:00

Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ

24.03.2022 09:41

КСП ежегодно выявляет нарушения, повлекшие снижение неналоговых доходов

23.03.2022 21:24

На Украине приостановили деятельность оппозиционных партий

23.03.2022 21:11

Текслер объяснил причины дефицита ряда медикаментов

23.03.2022 20:32

ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях

23.03.2022 20:14

Чубайс уволился и уехал за рубеж

23.03.2022 20:11

В четверг в Челябинской области сыро и ветрено

23.03.2022 19:58

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта

23.03.2022 19:44

ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн

23.03.2022 19:05

Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа недружественным странам

23.03.2022 17:48

В Челябинской области определены победители первого сезона в Детской хоккейной лиге

23.03.2022 17:21

ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают военную спецоперацию России

23.03.2022 17:20

Челябинский театр оперы и балета подарил каслинцам «Веселую вдову»

23.03.2022 17:03

Бомж осужден за изнасилования десятилетней давности

23.03.2022 17:01

Польша высылает 45 российских дипломатов: им предъявлено обвинение в шпионаже

23.03.2022 17:00

Челябинский театр оперы и балета финансово поддержал беженцев Донбасса

23.03.2022 16:52

Челябинск присоединится к самой масштабной акции «Час Земли»

23.03.2022 16:50

Текслер выделил 65 миллионов на ликвидацию 500 нелегальных свалок в регионе

23.03.2022 16:46

Депутат Корнев предложил создать при думе Челябинска рабочую группу по делам маломобильных горожан