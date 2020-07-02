ММК повышает эффективность бизнес-процессов и облегчает труд сотрудников благодаря технологии RPA

ПАО "ММК" (Челябинская область) повышает эффективность бизнес-процессов и увеличивает производительность труда сотрудников благодаря технологии RPA (Robotic Process Automation), применяемой в рамках реализации стратегической инициативы "Индустрия 4.0".

Программная роботизация RPA (инновационная технология уже продемонстрировала прекрасные результаты в Группе ПАО "ММК") дает возможность передать выполнение ряда рутинных задач роботам RPA. Засчет этого повышается эффективность бизнес-процессов и увеличивается производительность труда сотрудников.

Так, специалистами Центра компетенций RPA и инноваций ООО "ММК-Информсервис" для ООО "ММК-Учетный центр" успешно реализуется проект по внедрению "умного" робота в процесс оплаты счетов-фактур.

Данный робот уникален, он обладает способностью самостоятельно принимать решения, продолжать ли обработку документа самому или дать возможность принять решение человеку, на основании результатов обработки слов и фраз в тексте.

Обрабатываемая текстовая информация представлена в свободной неструктурированной форме, поэтому задать строгие правила проверки текста невозможно. Примененный подход, основанный на технологии анализа текста с последующим "обучением", позволяет роботу справляться с поставленной задачей не хуже человека, а количество ошибочных решений с каждой попыткой становится меньше.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, в настоящее время робота используют при обработке входящих поступлений денежных средств. Он работает так же, как человек.

За сутки робот обрабатывает свыше двухсот документов, благодаря чему нагрузка на сотрудников, отвечающих за этот ответственный процесс, существенно снижается.

ПАО "ММК" многие годы является лидером по внедрению IT-технологий среди металлургических компаний Российской Федерации. Интеграция программной роботизации и таких технологий, как AI (искусственный интеллект), ML (машинное обучение) и NLP (методы обработки естественного языка) позволяет Магнитогорскому металлургическому комбинату использовать программных роботов RPA для решения все более сложных задач.