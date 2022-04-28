ММК представил свою металлопродукцию на конференции в Ташкенте

Начальник управления внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Никита Авдонин рассказал в Ташкенте о возможностях ММК по обеспечению металлопродукцией потребителей в странах Центрально-Азиатского региона.

В своем докладе представитель Магнитки познакомил участников конференции со сбытовой политикой и продуктовой линейкой Магнитогорского металлургического комбината. В 2021-м году отгрузка комбината в ближнее зарубежье составила миллион 170 тысяч тонн, из которых большая часть пришлась на Узбекистан (447 тысяч тонн) и Казахстан (360 тысяч тонн). Особенно динамично растут поставки узбекским потребителям, которые за четыре года увеличились практически в полтора раза. Среди ключевых покупателей продукции ММК в стране – Ташкентский и Самаркандский металлургические заводы, Ташкентский и Ахангаранский трубные заводы, производитель автомобилей UzAutoMotors, а также компания Artel, являющаяся крупнейшим в Центральной Азии производителем бытовой техники. Спектр поставляемой продукции охватывает листовой и сортовой прокат, оцинкованный лист, прокат с полимерным покрытием и белую жесть.

ММК имеет одну из самых широких в России продуктовых линеек, что позволяет компании занимать ведущие позиции на различных отраслевых рынках. Так, Магнитка является ключевым поставщиком проката для автомобильной промышленности в России и СНГ, одним из ведущих поставщиков металлопроката для строительной отрасли, лидирует в поставках металлопродукции для судостроения и трубной отрасли.

В числе относительно новой продукции, которую ММК готов предложить потребителям из центральноазиатского региона, – линейка высокопрочных и износостойких конструкционных сталей MAGSTRONG. Стали под этим брендом позволяют заместить импортные аналоги, перейти на более технологичные материалы с существенным снижением веса изделий. Продукция из сталей MAGSTRONG может быть использована для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт. Эту продукцию по достоинству оценили многие крупнейшие предприятия машиностроительной и других отраслей.

Еще одно интересное предложение Группы ММК – выпускаемые на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» электрооцинкованный прокат с высокими механическими свойствами, а также премиальные виды проката с полимерным покрытием под брендами Steel Art и Муар. Это металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием и декоративным рисунком, который предельно точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов – камня, дерева, кирпича и других – и при этом обеспечивает несравнимо более низкую стоимость и легкость монтажа.

Большой интерес для центральноазиатских партнеров представляет также продукция входящего в Группу ММК Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ». Это не только широкий сортамент проволоки, крепежа, канатов и другой метизной продукции, но и сварочная проволока MagWire, специально разработанная для сварки высокопрочных сталей MAGSTRONG, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».